농협·고향주부모임, 사랑의 삼계탕나눔 행사

농협중앙회와 (사)고향을생각하는주부들의모임중앙회는 7일 ’사랑의 삼계탕 나눔 행사’를 개최한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)와 (사)고향을생각하는주부들의모임중앙회(회장 김연숙, 이하 '고향주부모임')는 지난 7일 농협중앙회 충북지역본부에서 취약계층의 건강한 여름나기를 돕기 위한「사랑의 삼계탕 나눔 행사」를 개최했다.

이번 행사에는 고향주부모임 중앙회 임원, 충북도회 회원, 농협중앙회 이용선 충북본부장 등 20여 명이 참석하여 300만원 상당의 먹거리를 지역 내 독거노인, 저소득 가구 등 취약계층에 전달했다.

행사 현장에서는 삼계탕 나눔과 함께 폭염시 온열질환 예방수칙을 알리는 캠페인도 병행했다. 농협은 무더위 속에서 특히 취약한 노인·어린이들에게 ▲ 충분한 수분 섭취 ▲ 외출 시 모자, 양산 착용 ▲ 낮 시간대 무리환 활동 자제 등 생활 속 실천방법을 안내하며 건강한 여름나기를 당부했다.

김연숙 고향주부모임 회장은 “삼계탕 한 그릇에 담긴 정성이 어려운 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 농축산물 소비촉진과 나눔활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.

이번 행사는 NH도농상생국민운동본부의 후원으로 진행되었으며, 농협은 앞으로도 지역사회와 함께 폭염대응 캠페인 및 취약계층 지원활동을 지속 전개할 계획이다.

고향주부모임은 전국 16만명의 회원을 보유한 국내 대표 여성 소비자단체로, 농업·농촌지원 및 봉사 활동을 통해 사회적 책임을 다하고 있다.