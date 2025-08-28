24살인데 ‘4cm’ 큰 전소미, 비결은 목 쭉 뽑는 ‘이 운동’ 덕분

전소미가 성인이 된 이후에도 키가 큰 비결을 밝혀 눈길을 끌었다. 전소미 SNS 캡처

최근 중독성 넘치는 신곡 ‘CLOSER’로 컴백한 가수 전소미가 성인이 된 이후에도 키가 자란 비결을 밝혀 눈길을 끌었다.

27일 유튜브 채널 ‘이용진 유튜브-용타로’에는 전소미가 게스트로 출연했다.

이날 MC 이용진이 신곡 컴백을 언급하며 “안무 소화하는 능력에 있어서 키가 큰 게 유리하다고?”라고 말문을 열었고, 전소미는 “맞다”고 공감했다.

자신의 키가 진짜 크다고 운을 뗀 전소미는 “원래도 큰 편인데 169cm였다. 그런데 필라테스 하고 나서 173cm가 됐다”며 “4cm가 큰 거다. (목이) 다 뽑히다보니까”라고 고백해 놀라움을 안겼다.

이에 이용진이 단순히 필라테스의 효과인지 궁금해하자, 전소미는 “필라테스를 한 지는 오래됐는데, 키가 큰 건 단기간에 자세를 고치려고 해서 그런 것”이라며 부연했다.

이날 전소미는 다양한 에피소드를 털어놨다. ‘용타로’ 유튜브 캡처

이외에도 이날 전소미는 소속사인 ‘더 블랙 레이블’의 개국공신임을 밝혀 모두를 놀라게 했다.

만 24세에 벌써 데뷔 10년차가 된 전소미는 태양, 로제 등과 함께 소속사에서 ‘고참 라인’에 속한다고 말했다.

전소미는 “제가 처음 회사에 들어갔을 때 사무실이 딱 이 스튜디오 정도 크기였다”면서 “음악 기반 프로듀서 위주로 있었고, 직원은 15명 정도밖에 안 됐다”고 당시를 회상했다. 이어 “현재는 직원이 150명 정도 되고 이태원에 사옥도 있다”고 덧붙여 회사의 성장세를 설명했다.

이에 이용진은 놀라움을 감추지 못하며 “개국공신이네. 콘크리트 정도는 전소미가 한 것 아니냐”고 칭찬하자 전소미는 “주차장 정도는”이라고 새침하게 너스레를 떨어 현장을 유쾌하게 만들었다.

가수 전소미. 전소미 SNS 캡처

전소미는 2016년 ‘프로듀스 101’에서 최종 1위를 차지하는 저력을 보이며, 프로젝트 그룹 아이오아이로 데뷔해 대중의 큰 사랑을 받았다. 이후에는 솔로 가수로 변신해 다양한 매력을 보여주고 있으며 다채로운 장르를 선보여 아이돌계에 신선함을 더하고 있다.

지난 11일 타이틀곡 ‘CLOSER’가 수록된 두 번째 EP ‘Chaotic&Confused’를 발매해 대중의 귀를 사로잡으며 다시 한 번 인기를 입증하고 있다.