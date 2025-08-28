경주시 청년작가 창작·판로지원 '성과'… 켄싱턴리조트와 협약

올해 라한·힐튼호텔 이어 켄싱턴까지 MOU, 지역 정착 지원

경주 청년작가 작품, 켄싱턴 '케니몰'서 전시·판매

경북 경주시가 청년 작가들의 창작 활동 지원에 팔을 걷어붙이고 나섰다.

경주시는 27일 켄싱턴리조트 경주와 지역 청년 작가들의 판로 확대와 창작 활동 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

경주시가 켄싱턴리조트 경주와 지역 청년 작가들의 판로 확대와 창작 활동 지원을 위한 업무협약을 체결한 뒤 '케니몰'에서 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

협약식에는 경주시 시민복지국장과 켄싱턴리조트 경주 총지배인을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석해 청년 예술인의 자립을 돕고 지역 문화예술 생태계를 강화하는데 뜻을 모았다.

협약의 주요 내용으로는 △경주 청년 작가들을 위한 홍보·판로·마케팅 지원 △로컬 작가들과 켄싱턴리조트의 콘텐츠 협업 등이 있다.

이번 협약으로 경주지역 청년 작가들의 작품은 켄싱턴리조트 내 기프트샵 '케니몰'을 통해 전시·판매할 수 있어, 관광객들에게 경주의 청년 문화와 예술을 직접 소개하는 기회가 될 것으로 전망된다.

경주시는 올해 경주 라한호텔, 힐튼호텔에 이어 켄싱턴리조트와도 협약을 체결하면서, 지역 로컬 작가들의 판로 개척 네트워크를 더욱 확장하고 있다.

경주시가 켄싱턴리조트 경주와 청년 작가들의 판로 확대와 창작 활동 지원을 위한 업무협약을 체결했다. (왼쪽부터 지광열 켄싱턴리조트 경주 총지배인, 남미경 경주시 시민복지국장).

또 시가 직접 운영하는 청년감성상점은 청년 예술가들에게 전시·판매 공간을 제공해 자립과 지역 정착을 지원하고 있다.

주낙영 경주시장은 "이번 협약을 통해 청년들의 아이디어와 감성이 담긴 작품들이 널리 알려지고, 청년 작가들이 다양한 판로를 개척하고 활동 기반도 넓히도록 적극 지원하겠다"고 말했다.