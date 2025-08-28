러, 한밤에 우크라 대규모 공격…15명 사망, 48명 부상

우크라 “주택 공격”, 러시아 “방산∙군 시설 타격”

트럼프 중재에도 외교 협상 더뎌…충돌 지속

러시아군이 우크라이나 수도 키이우에 대한 대대적인 미사일∙드론 공격을 가해 최소 15명이 숨지고 48명이 다쳤다고 현지 당국이 28일(현지시간) 밝혔다. 우크라이나 전쟁 종식을 위한 외교적 협상이 진척되지 않는 가운데 러시아가 대규모 공습을 퍼부은 것이다.

AP통신 등 외신에 따르면 한밤 중에 가해진 드론과 순항∙탄도미사일 공격으로 키이우의 건물 상당수가 파손되고 시내 곳곳에 화재가 발생했다.

우크라이나 구조대원들이 28일(현지시간) 러시아의 공습으로 무너진 주택가에서 구조 작업을 하고 있다. EPA통신

28일(현지시간) 러시아의 드론∙미사일 공격으로 파괴된 우크라이나 키이우의 주거용 건물 앞에 파손된 차량이 놓여 있다. AP통신

티무르 트카츠헨코 키이우 군사행정청장은 “전형적인 러시아식 공격이었다”며 “평범한 주택가 건물들을 겨냥해 여러 방향에서 합동 공격이 이뤄졌다”고 말했다.

유럽연합(EU) 대표부 건물과 영국문화원도 피해를 당했다. EU 집행위원회는 브뤼셀의 EU 주재 러시아 대사를 소환할 것이라며 강하게 비판했다. 카야 칼라스 EU 외교·안보 고위 대표는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “어떤 외교 사절단도 공격 대상이 되어서는 안 된다”며 “브뤼셀 주재 러시아 대사를 소환하기로 했다”고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 엑스에 “러시아가 외교적 해결과 종전 대신 살상을 선택했다”며 러시아에 대한 강력한 제재를 촉구했다.

우크라이나군 당국은 간밤에 러시아군 드론 598대 중 563대를, 미사일 31발 중 26발을 격추했다고 밝혔다. 또 중부 빈니차 지역의 철도 시설이 손상됐고, 핵심 전력 인프라가 공격받아 주민 6만명이 정전을 겪었다고 전했다.

러시아 국방부는 우크라이나 민가가 아니라 방산 시설과 군 비행장을 타격했다고 주장했다.

28일(현지시간) 러시아의 대규모 공격을 받은 우크라이나 키이우의 한 아파트에서 주민들이 현장을 빠져나오고 있다. 로이터통신

블리다미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)이 지난 6일(현지시간) 러시아 모스크바를 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사 스티브 위트코프와 인사하고 있다. 로이터통신

우크라이나도 러시아 에너지 시설에 공격을 가했다. 러시아 남부 흑해 연안의 크라스노다르 지역 아핍스키 정유공장과 사마라 지역 정유공장이 대상이었다. 우크라이나군의 드론 공격으로 아핍스키 정유공장에서 화재가 발생했으며 피해 범위는 아직 불분명하다고 로이터는 전했다.

러시아 국방부는 최소 7개 지역에서 밤새 우크라이나 드론 102대를 격추했다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아∙우크라이나 정상회담과, 미국을 포함한 3자 정상회담을 추진하며 우크라이나 전쟁 종식을 도모하고 있다. 그러나 러시아가 소극적 태도를 보이며 속도가 나지 않고 있다.