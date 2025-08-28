김건희에 금거북이 건넨 정황… 국가교육위원장 압색 [3대 특검]

특검, 김씨 29일 구속기소



이배용, 尹부부에 쓴 편지도 확보

위원장직 임명 과정 연관성 수사

청탁 자수 서희건설 이봉관 회장

‘맏사위’ 검사 출신 박성근도 압색



내란특검, ‘기각’ 한덕수 혐의 보강

해병특검은 김용원 인권위원 수사

‘박정훈 긴급구제 기각’ 들여다봐

윤석열 정권을 겨눈 3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병 특검팀)은 헌정사상 첫 전직 대통령 부부 동시 구속기소를 하루 앞둔 28일에도 수사 대상의 ‘정점’인 윤 전 대통령 부부의 여죄와 이들 주변 수사를 동시다발로 이어갔다.



김건희 특검팀(특검 민중기)은 이날 김건희씨의 또다른 고가 귀금속 수수 의혹과 관련해 이배용 국가교육위원회 위원장 자택을 압수수색했다. 이 위원장은 이화여대 총장을 지낸 역사학자다. 특검은 지난달 25일 김씨의 친오빠 진우씨의 인척 자택을 압수수색 하는 과정에서 ‘금거북이’와 이 위원장이 윤 전 대통령 부부 앞으로 작성한 편지를 확보한 것으로 알려졌다. 특검은 해당 귀금속 수수와 이 위원장의 임명 과정에 관련이 있는 지 살펴보고 있다. 다만 김씨측은 “처음 듣는 이야기”라며 “특검 조사 때 (금거북이는) 한번도 거론된 바 없다”고 의혹을 부인했다.

특검 도착한 김건희 호송차 각종 청탁과 주가조작 의혹을 받는 김건희씨가 탑승한 호송차량이 28일 서울 종로구 김건희 특검팀 사무실로 들어서고 있다. 특검은 김씨의 구속 기간이 31일 만료되는 것을 고려해 29일 구속 기소한다는 방침이다. 뉴시스

이 위원장은 국가조찬기도회 임원도 맡은 것으로 알려졌다. 국가조찬기도회 회장은 이날 압수수색을 받은 박성근 전 국무총리 비서실장의 장인인 이봉관 서희건설 회장이다. 이 회장은 2022년 3월 김씨에게 나토 순방 당시 착용한 반클리프 앤 아펠 목걸이 등 고가 장신구를 주고 맏사위인 검사 출신 박 전 실장의 인사 청탁을 했다고 최근 특검팀에 자수했다. 특검은 이날 로봇개 사업가 서성빈 전 드론돔 대표에 대한 압수수색도 실시했다. 서 전 대표는 2022년 9월 사업상 편의를 받으려 김씨에게 5000만원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 시계를 선물했다는 의심을 받고 있다. 당시는 서 전 대표가 운영한 업체가 대통령경호처와 로봇개 시범운영 계약을 맺은 시기와 겹쳐 논란이 됐다.



특검은 통일교 청탁 의혹과 관련해선 31일 핵심 인물인 건진법사 전성배씨를 다시 불러 조사한다. 한 차례 특검 조사 후 21일 구속된 전씨는 25일과 27일에도 특검에 소환돼 조사받았다. 특검은 전씨의 청탁 의혹과 관련해 박창욱 경북도의원도 다음달 2일 재차 소환한다.



내란 특검팀(특검 조은석)은 전날 구속영장이 기각된 한덕수 전 국무총리의 혐의 보강에 나설 계획이다. 박지영 내란 특검보는 이날 브리핑에서 한 전 총리 구속영장 기각에 대해 “법원 결정을 존중한다”면서도 “다시는 이런 역사적 비극이 발생해선 안 된다는 관점에서 다소 아쉬움이 있다”고 말했다. 법조계에선 특검이 한 전 총리 추가 조사 후 한 차례 영장을 재청구한 뒤, 만약 또다시 기각된다면 한 전 총리를 불구속 상태로 재판에 넘길 것이라는 관측이 나온다.

외환 유치 의혹 관련해 이날 특검에 출석한 김용대 전 드론작전사령관은 특검이 제시한 증거의 적법성을 문제 삼아 조사를 거부했다. 김 전 사령관 측은 특검에 수집한 증거에 대한 영장 제시를 요구했고, 특검이 거부하면서 조사는 약 5시간 만에 중단됐다. 특검은 29일 재차 소환을 통보한 상태다.



채해병 특검팀(특검 이명현)은 김용원 국가인권위원회 상임위원 겸 군인권보호관(군인권보호위원장)의 박정훈 해병대 수사단장(대령) 긴급구제 신청 기각 관련 불법행위 수사를 본격화했다. 특검은 다음달 1일 박광우 전 군인권조사국장 직무대리를, 같은 달 3일엔 박진 전 인권위 사무총장을 각각 참고인 신분으로 불러 조사할 계획이다.