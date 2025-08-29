아비에무아, 2025 가을 컬렉션 공개…‘미니멀 그런지’로 담아낸 새로운 가을 스타일

라이프스타일&패션 브랜드 아비에무아(Àviemuah)가 가을 시즌을 맞아 ‘미니멀 그런지(Minimal Grunge)’ 무드를 담은 ‘2025 가을 컬렉션(Fall Collection)’을 공개한다.

이번 컬렉션은 군더더기 없이 절제된 라인과 차분한 컬러 팔레트 위에 가을 특유의 깊이와 빈티지한 감성을 더했다. 미니멀한 실루엣 속에서 은은하게 드러나는 그런지 무드는 멋스러운 시간의 결을 담아내며, 단정함과 자유로움이 공존하는 새로운 가을 스타일을 제안한다.

일상을 특별하게 바꿔 줄 액세서리 신제품도 눈길을 끈다.

아비에무아의 대표 아이템 ‘폰 놉’ 라인업에서 새롭게 출시한 ‘아비에 맥 폰 놉(ÀVE Mag Phone Knob)’은 맥세이프(Magsafe) 호환 마그네틱 구조를 적용해 손쉽게 탈부착이 가능하다. 기존보다 한층 가벼운 디자인도 자랑한다. 공개 직후 단 하루 만에 3차 리오더까지 완판되며 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

또한 곰과 토끼를 모티브로 탄생한 시그니처 캐릭터 ‘베어 래빗(Bear Rabbit)’을 키링으로 처음 선보인다. 작은 아이템 하나에도 아비에무아만의 독창성을 담아냈다.

2025 가을 컬렉션은 8월 27일부터 9월 3일까지 순차 출시된다. 브랜드 공식 SNS와 온라인 스토어 및 전국 아비에무아 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.