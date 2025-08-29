'임신 7개월' 이시영, 시드니 마라톤 10㎞ 참가 "산부인과 교수의 허락 받아"

이시영 SNS

최근 임신 7개월이라고 밝힌 배우 이시영이 마라톤대회에 출전한다.

이시영은 28일 자신의 인스타그램을 통해 "2025시드니마라톤, 저 시드니로 출발한다"라며 "그동안 산전 운동도 정말 열심히 했고, 특히 하체 불태웠…러닝도 꾸준히 했고 산부인과 담당 교수님께 허락도 받았고"라고 글을 올렸다.

그는 "마라톤 모든 과정 함께 해주실 컨디셔닝 코치님도 같이 간다"라며 "정윤이 임신했을 때는 하프마라톤까지 해서 3번이나 마라톤 참가했는데 이번에는 하프도 아니고 시드니 10㎞ 참가하는 거니까 가볍게 뛰고 오겠다, 간 김에 정윤이랑 여행도 하고 올 거라서 여행 룩도 올려본다"라고 밝혔다.

이와 함께 공개한 사진에는 이시영이 운동복을 입고 셀카를 찍은 모습이 담겼다. 또한 근력 운동을 하는 모습이 담긴 영상을 공개, 살짝 나온 배와 함께 운동을 소화해 시선을 사로잡는다.

한편 이시영은 지난달 8일 사회관계망서비스를 통해 둘째를 임신했다고 밝혔다. 이는 올해 3월 이혼을 발표한 뒤 전한 임신 소식이어서 이목을 끌었다.

당시 이시영은 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째 임신을 준비했으나 수정된 배아를 이식받지 않은 채 시간이 흘렀다고 설명한 뒤 "이혼에 대한 이야기가 오가고 모든 법적 관계가 정리될 때쯤 공교롭게도 배아 냉동 보관 5년의 만료 시기가 다가오면서 이식을 받기로 결정했다"라고 했다, 다만 전남편은 이식에 동의하지 않았다며 "내가 내린 결정에 대한 무게는 온전히 제가 안고 가려 한다"라고 밝혔다.

이후 요식업자인 전남편은 이혼 이후 둘째가 생긴 사실에 당황하면서도, 이시영의 출산과 아이 양육에 책임을 다하겠다는 뜻을 주변에 전한 것으로 알려졌다.

