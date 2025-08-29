“예뻐지러 한국 가요”…킴 카다시안도 찾은 韓 피부과, 15년간 외국인 환자 117배 늘어

최근 미국 유명 인플루언서 킴 카다시안이 한국을 방문해 피부과 시술을 받는 등 외국인들 사이에서 한국 피부과 인기가 높아지고 있다. 실제로 국내 피부과를 찾은 외국인 환자가 지난 15년간 117배로 크게 늘었다는 통계가 나왔다.
28일 한국보건산업진흥원의 ‘2024 외국인 환자 유치실적 통계분석 보고서’에 따르면 지난해 우리나라를 방문해 피부과 진료를 받은 외국인 환자는 총 70만5044명이었다. 전년도 23만9060명에서 3배 가까이 늘어난 것이다.
외국인 환자 유치 사업이 시작된 2009년 6015명과 비교하면 15년 사이에 117배 급증했다. 이 기간 한국을 찾은 외국인 환자 숫자 자체가 19배가량 많이 늘긴 했지만, 피부과 진료 환자의 증가세는 이보다 훨씬 가팔랐던 셈이다. 전체 외국인 환자 진료 건수에서 피부과가 차지하는 비중도 2009년엔 9.3%에 그쳤지만, 지난해엔 56.6%로 절반을 훌쩍 넘어섰다.
최근 5년간만 놓고 봐도 2019년엔 외국인 환자들의 진료 과목 가운데 일반내과·소화기내과·순환기내과 등을 모두 합친 내과통합이 19.2%로 비중이 가장 크고, 성형외과(15.3%), 피부과(14.4%) 순으로 뒤를 이었지만 2023년부터는 피부과가 1위로 올라섰다.
2024년 기준 피부과에 이어 성형외과(11.4%), 내과통합(10.0%), 검진센터(4.5%) 순으로 많은 외국인 환자가 한국을 찾았다. 의원급만 보면 피부과 비중이 72.6%를 차지했다.
지난해 피부과 진료를 받은 외국인 환자를 국적으로 나누면 일본 국적이 43.7%로 가장 많았다. 중국(24.4%), 대만(9.6%), 미국(5.7%), 태국(3.5%) 순으로 많은 외국인이 다녀갔다.
최근 미국 유명 할리우드 스타 겸 사업가 킴 카다시안은 한국을 방문해 K-뷰티를 체험하는 모습이 담긴 사진을 공개해 화제를 모았다.
카다시안은 지난 21일 인스타그램에 “한국에서 우리가 한 것들”이라는 해시태그와 함께 사진 여러 장을 게재했다. 서울 도심의 거리 모습뿐 아니라 카다시안이 피부과를 찾아 피부 관리 및 시술을 받는 모습이 담겼다. 카다시안은 동생 클로이 카다시안과 함께 서울 용산구와 강남구에 위치한 복수의 피부 클리닉을 찾은 것으로 알려졌다.