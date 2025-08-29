건물주 된 양세형, 새 집 공개…물티슈도 아껴 쓰는 절약 라이프

30일 MBC '전지적 참견 시점' 방송

MBC 전지적 참견 시점

방송인 양세형이 집을 공개한다.

30일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(연출 김윤집 등/이하 '전참시') 362회에서는 양세형의 바쁜 하루가 펼쳐진다.

이날 방송에서는 최근 이사를 한 양세형의 뉴 하우스가 최초 공개된다. 요즘 미니멀리즘에 꽂혔다는 양세형은 그의 취향을 담은 깔끔한 집 풍경으로 이목을 사로잡는데. 또한 집 안 곳곳 화이트보드부터 붙박이장까지 빼곡히 적힌 메모로 보는 이들의 호기심을 자극한다.

한편 양세형은 러닝으로 아침을 여는가 하면 썼던 물티슈를 재활용하는 의외의(?) 모습으로 시선을 끄는데. 이에 그는 "한 번이 아니라 여러 번 재활용 한다"라고 말하며 남다른 절약 습관을 보여줄 예정. 알뜰하면서도 철저한 양세형의 반전 루틴에 참견인들 또한 "이러니 건물주 됐지"라며 감탄했다는 후문이다.

건강에 있어서는 아낌없이 투자하는 양세형의 먹잘알 면모도 눈길을 끈다. 양세형은 유기농 눌린 보리, 렌틸콩 등 8종 곡물을 섬세하게 계량해 잡곡밥을 짓는다. 여기에 무려 16가지 반찬으로 건강하면서도 푸짐한 장수 식단을 선보인다고 해 기대를 모은다.

양세형의 '갓생' 일상은 30일 밤 11시 10분 방송된다.

<뉴스1>