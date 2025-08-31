인디 음악 축제의 중심, ‘2025 SIMf 레이블마켓&쇼케이스’, 9월 20·21일 열린다

올해로 8회를 맞는 ‘서울인디뮤직페스타(Seoul Indie Music Festa, 이하 SIMf) 레이블마켓&쇼케이스’가 다음 달 20일과 21일 서울 망원 한강공원 서울함 일대에서 열린다.

다음 달 20일에는 아프리카 만뎅 음악을 바탕으로 시원한 에너지를 전하는 젬베콜라(Djembecola), 영화적 감성과 세련된 사운드로 청춘을 노래하는 윌콕스(Wilcox), 사랑의 감정을 담아내는 오모(OmO)가 관객을 맞는다.

포스터, 사진=음레협 제공

이어 제주에서 결성돼 자유로운 문화와 자연의 영감을 담아낸 파라솔웨이브(Parasol Waves), 모던 록 사운드와 감성적인 보컬이 돋보이는 웨더보트(Weatherboat), SNS 콘텐츠 ‘갑떠멜(갑자기 떠오른 멜로디)’ 시리즈로 주목받은 싱어송라이터 윤석원, 그리고 독창적 무대를 선보일 추승엽(악퉁)이 저녁을 뜨겁게 달굴 예정이다.

이어 21일에는 감미로운 목소리로 ‘우리의 궤도’, ‘용기 내어 말해볼게’를 선보인 리슨(LYSON), 레게를 기반으로 다양한 장르를 넘나드는 브라운티거(Brown Tigger), 한국 인디씬을 대표하는 듀오 마인드유(Mind U)가 무대에 오른다.

여기에 애니송·게임음악 감성을 자신만의 스타일로 풀어내는 새라세린(saera x SER!N), 유쾌한 레트로 록앤롤을 선사하는 바비핀스(BOBBY PINS), 새벽의 감성을 따뜻하게 담아내는 새벽공방(SBGB), 폭발적인 라이브 퍼포먼스로 사랑받는 ‘로맨틱펀치’의 배인혁이 합류해 밤을 장식한다.

양일간 함께 열리는 레이블마켓에서는 인디 신을 이끄는 다양한 독립 레이블들이 직접 제작한 음반과 굿즈를 자율 기부 형식으로 선보인다.

그로이엔터테인먼트, 까미인터내셔널, 록스타뮤직앤라이브, 루비레코드, 르프렌치코드, 모던보이엔터테인먼트, 문화인, 스톤쉽, 아이원이앤티, 올블루레코즈, 인플래닛, 인하트뮤직(오드솝), 크레이프사운드, 파티오히터, 헉스뮤직, JNH뮤직 등이 참여한다.

SIMf 관계자는 “SIMf 레이블마켓&쇼케이스는 공연을 넘어 인디 음악 생태계 전반이 연결되는 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “시민 참여형 기부 프로그램으로 마련된 기부금은 인디 음악과 독립 레이블의 지속 가능한 활동을 위해 사용될 것”이라고 밝혔다.