이정후, MLB 진출 첫 끝내기 안타… 샌프란시스코 5연승 질주

이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그(MLB) 진출 후 처음으로 끝내기 안타를 쳤다. 이정후는 29일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 2025 미국프로야구 MLB 시카고 컵스와 홈 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점으로 활약했다.

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee celebrates after hitting a game-winning RBI single during the ninth inning of a baseball game against the Chicago Cubs, Thursday, Aug. 28, 2025, in San Francisco. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

특히 9회말 극적인 결승타를 만들어 냈다. 3-3으로 맞선 9회말 1사 후 샌프란시스코는 케이시 슈미트, 윌머 플로레스의 연속 안타로 1, 2루 기회를 얻었다. 타석에 들어선 이정후는 컵스 오른손 불펜 다니엘 팔렌시아의 시속 146㎞ 슬라이더를 받아쳐 시속 164㎞로 우익수 앞 안타를 쳤고 대주자 크리스천 코스가 홈을 밟았다. 이정후의 MLB 첫 끝내기 안타다. 그의 활약으로 샌프란시스코는 4-3 짜릿한 승리를 거둬 5연승을 질주했다.

끝내기 안타가 터지자 샌프란시스코 동료들은 이정후에게 달려 나와 승리의 세리머니를 펼쳤다. 이날 이정후는 일본인 투수 이마나가 쇼타를 상대로도 안타를 쳤다. 2회 첫 타석에서 이마나가의 스위퍼를 건드려 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 5회 이마나가의 시속 128㎞ 스위퍼를 공략해 우전 안타를 날렸다. 이정후가 4경기 연속 안타 행진을 이어간 순간이다. 이정후는 7회에는 이마나가의 직구를 받아쳤으나 좌익수 뜬공으로 돌아섰다. 이정후와 이마나가의 MLB 정규시즌 첫 맞대결 결과는 3타수 1안타다.

이정후는 9회초 1사 1루에서 피트 크로-암스트롱의 시속 169㎞ 빠른 타구를 몸을 날려 잡아냈고 9회말 1사 1, 2루에서는 적시타로 경기를 끝냈다. 이정후의 시즌 타율은 0.259에서 0.261(479타수 125안타)로 올랐다.