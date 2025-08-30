공항철도, 한국-대만 레일 패스 출시… 양국 관광객 할인

한국과 대만 양국을 오간 여행객은 올해 상반기 276만명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은기간 대비 약 19.5% 증가한 수치다. 공항 접근성과 도심 이동 편의를 높일 필요성이 요구된다는 게 업계 판단이다. 인천국제공항에서 서울역을 오가는 공항철도가 서울·대만 양국 철도를 한 번에 이용할 수 있는 상품을 선보였다.

공항철도㈜는 대만 타오위안 메트로(Taoyuan Metro)·타이베이 메트로(Metro Taipei)와 협력해 ‘한국-대만 여행 레일 패스(Rail Pass)’를 출시했다고 29일 밝혔다. 타오위안 메트로는 타오위안 국제공항과 타이베이역을 연결하는 공항철도다. 대만의 대표적인 도시철도인 타이베이 메트로는 도심 6개 노선을 운영 중이다.

이번 패스는 △공항철도 직통(편도)-타오위안 메트로(편도) △공항철도 직통(편도)–타오위안 메트로(왕복)–타이베이 메트로(72시간 무제한) 두 종류로 구성됐다. 각각 승차권을 따로 살 때보다 약 7∼10% 저렴해 교통비 부담을 줄일 수 있다. 해당 상품은 클룩(KLOOK) 등 온라인 여행 플랫폼에서 구매할 수 있다.

앞서 공항철도는 2023년 11월 타오위안 메트로, 2025년 7월 타이베이 메트로와 업무협약을 체결한 바 있다. 박대수 공항철도 사장은 “한국-대만 여행 레일 패스는 해외 철도기관과의 협력으로 마련된 결실이라 생각한다”며 “양국을 찾는 여행객에게 보다 나은 이동환경을 제공하는 의미 있는 상품”이라고 말했다.