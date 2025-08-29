“야당 당대표를 사이코패스라니”… 정치권 막말 공방 격화

민주당 한민수 비서실장 ‘막말’ 논란

국민의힘 “정청래가 협치 최대 걸림돌”

여당 당대표의 야당 당수와의 악수 거부 논란이 계속되는 가운데 민주당 한민수 당대표 비서실장의 ‘사이코패스’ 발언을 시작으로 정청래 당대표의 연이은 막말까지 도마 위에 오르면서 정치권의 갈등이 극한으로 치닫고 있다.

국민의힘 최보윤 수석대변인은 29일 논평을 통해 “민주당 한민수 당대표 비서실장이 오늘 한 라디오 프로그램에 출연해 야당 당대표를 가리켜 '사이코패스'라는 막말을 내뱉었다”고 비판했다.

더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽부터). 연합뉴스

한 비서실장은 이날 SBS라디오에 나와 “장 대표는 타인의 고통이나 감정에 대해 공감하는 능력이 전혀 없는 것 아닌가”라며 “그런 능력이 없는 사람들을 우리 사회에서는 사이코패스라고 부르기는 한다”고 말했다. 이어 사회자가 “장 대표가 사이코패스다?”라고 되묻자 “그렇게까지 뭐 제가 단정을 하는 건 아닙니다마는 그런 식의 공감능력이 없는 사람들을 그렇게 우리 사회에서” 그렇게 부른다고 했다.

최 수석대변인은 “어제 정청래 당대표가 ‘찐 하남자’라는 비판을 받은 데 대한 분노를 표출한 것으로 보인다”면서 “국민의힘은 정청래 당대표가 손만 내밀면 바로 닿을 수 있는 거리에 있는 야당 당대표를 두고, 어이없이 SNS로 여론전을 펼 때 무게감 있는 여당 당대표의 역할을 주문한 것뿐”이라고 했다.

한 비서실장이 야당의 국회 보이콧 상황을 두고 ‘어린애들을 달래는 거지요, 철부지를 달래는 것’이라고 발언한 것도 도마 위에 올랐다. 최 수석대변인은 “야당을 국정 운영의 파트너로 존중하지 않고 무시하고 깔보는 행태는 당대표나 비서실장이나 매한가지”라며 “그 대표에 그 비서실장”이라고 혹평했다.

이재명 대통령이 이날도 국무회의에서 여야 지도부와 회동을 언급했지만 정 대표의 악수거부와 여당의 막말로 인해 협치 분위기가 조성되지 못하고 있다는 지적이 나온다.

최 수석대변인은 “문제는 지금 민주당의 행태가 대통령의 협치 메시지와는 전혀 다르다는 점”이라며 “무엇보다 대통령과 여당 대표가 내놓는 대야(對野) 메시지가 서로 엇갈리며 국민에게는 불협화음으로 비친다”고 지적했다.

그는 “정청래 대표는 취임 직후부터 ‘악수도 사람하고 하는 것’이라며 제1야당을 모욕했고, ‘국민의힘은 열 번, 백 번 해산감’이라는 막말까지 서슴지 않았다”며 “급기야 대통령이 야당에 손을 내민 날조차 ‘나를 죽이려 했던 자들과 웃으며 대화할 순 없다’고 했다”고 비판했다. 이어 “대통령의 협치 의지를 무색하게 만드는 정청래 대표야말로 회동의 최대 걸림돌”이라고 직격했다.

국민의힘은 민주당의 영수회담에 대한 입장 변화도 문제 삼았다. 최 수석대변인은 “민주당은 야당 시절 수차례 ‘영수회담’이라는 표현을 사용하고 요구하더니, 정권을 잡고 나서는 돌연 ‘영수회담은 권위적 정치문화의 유물’이라며 말을 바꿨다”며 “이제 와서 다시 영수회담을 들먹이는 것은 내로남불 정치의 극치”라고 비판했다.

그는 “국민이 원하는 것은 용어 장난이나 정치 이벤트가 아니라 오직 국회 정상화와 진정성 있는 대화뿐”이라며 “대통령의 소통 의지가 진심이라면, 먼저 정청래 대표의 막말 정치부터 바로잡아야 한다”고 강조했다.