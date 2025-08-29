무안 남악저수지서 전남도청 30대 공무원 숨진 채 발견

전남 무안의 한 저수지에서 전남도 소속 공무원 A씨가 숨진 채 발견됐다.

전남도청 전경. 세계일보 자료사진

29일 전남 무안소방서 등에 따르면 이날 오전 9시 58분쯤 전남 무안군 삼향읍 남악저수지에 “사람이 떠 있다”는 시민 신고가 접수됐다.

당국은 30대 남성 A 씨를 구조했지만, 이미 숨진 상태였다. A씨는 전남도청 소속 공무원으로 확인됐다. 현재까지 유서는 확인되지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 실족 등 모든 가능성을 열어두고 정확한 사인을 조사할 예정이다.