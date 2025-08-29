교촌치킨, ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 치킨 부문 23년 연속 수상

교촌에프앤비 커뮤니케이션부문 임형욱 상무(사진 오른쪽)가 지난 28일 진행된 ‘2025 올해의 브랜드 대상’에서 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 ‘2025 올해의 브랜드 대상’에서 23년 연속 치킨 부문 대상을 받았다고 29일 밝혔다.

‘올해의 브랜드 대상’은 소비자들이 직접 참여해 한 해를 대표하는 최고의 브랜드를 선정하는 국내 최대 규모의 브랜드 시상식이다. 교촌치킨은 치킨 부문에서 온라인 투표·전화 설문 조사 모두에서 최고 점수를 획득하며 23년 연속 1위의 영예를 안았다.

교촌치킨은 변화하는 소비자 취향과 외식 트렌드에 맞춰 치킨 메뉴 선택의 폭을 넓히며 브랜드 경쟁력을 강화했다. 메뉴 강화와 함께 다양한 현장 활동으로 소비자와의 접점도 확대했다. 프로야구 팬들을 위한 ‘교촌 1991 브랜드데이’에서는 응원 굿즈 증정과 투수 체험 이벤트를 진행하며 팬들의 참여를 이끌었고, ‘대구 치맥페스티벌’에서는 소스를 직접 발라 즐기는 ‘시그니처 브러싱팩’을 선보여 색다를 재미와 함께 큰 호응을 얻었다.

경북 구미시와의 협력으로 조성된 ‘교촌 1991 문화거리’는 디자인 조형물과 벤치, 치맥공원 등으로 구성돼 지역민과 방문객에게 새로운 문화 공간으로 자리매김하고 있다.

교촌에프앤비 관계자는 “앞으로도 교촌의 정체성을 담은 제품과 차별화된 경험을 통해 소비자와 꾸준히 소통하며, 고객 신뢰를 바탕으로 브랜드 위상을 더욱 공고히 해 나가겠다”고 말했다.