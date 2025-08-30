전남도, 2026년도 정부예산안 9조4000억 반영… 신규 사업 49건

전남도가 내년도 정부예산안에 신규사업 49건, 2724억원을 포함해 총 9조4188억원을 반영하는 성과를 거뒀다. 이는 지난해보다 5260억원(6%) 늘어난 사상 최대 규모로 전남의 현안 사업과 미래성장 동력 사업이 대거 포함됐다.

도는 이번 성과를 바탕으로 국회 심의 과정에서 3000억원 이상 증액을 추진해 최종 9조7000억원 이상을 확보한다는 목표다. 정부는 이번 정부안은 위축된 경기회복과 인공지능(AI) 초혁신 선도 경제로의 대전환을 위해 적극적 재정운용 역할을 강조하며, 국가주도성장을 내세워 AI와 첨단 연구개발(R&D) 예산을 대폭 확대해 총 지출을 8.1%로 설정했다.

김영록 전남도지사가 29일 도청 브리핑룸에서 ‘2026년 국고 건의 정부예산반영 성과’ 관련 언론 브리핑을 갖고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 29일 오전 도청에서 정부예산안 반영 언론 브리핑을 열고 “국민주권 정부 기조에 부합하는 전략과 시군·지역 국회의원과의 협업을 통해 노력한 결과로 의미있는 성과를 거둘 수 있었다”고 말했다.

이어 “세계 경기 둔화와 세수 부족 등 어려운 재정 여건에서도 전남도가 다시 한번 새로운 역사를 쓰는 계기가 됐다”며 “이제 전남은 ‘국비 9조원 시대’를 넘어 ‘10조원 시대’를 향해 당당히 나아가고 있고, 주요 사업을 차질 없이 추진하게 됐다”고 덧붙였다.

특히 “그동안 중점 건의했던 호남고속철도 2단계, 경전선 전철화 등이 반영돼 광역 교통망 적기 구축과 전남의 미래 100년을 책임질 신규 사업 49건 2724억 원(총사업비 5조 5594억원)이 반영돼 새로운 성장 기반 마련에 청신호가 켜졌다”고 강조했다.

정부 예산에는 먼저 전남 발전의 초석이 될 SOC 사업으로 광주 송정~목포 간 호남고속철도 2단계 1632억원, 전북 익산과 여수를 잇는 전라선 고속철도 건설 기본 계획수립비 5억원, 광주 송정~순천 간 경전선 전철화 사업 1672억원 등이 반영됐다.

이어 준공기한이 다가오는 강진~광주 고속도로(광주~완도 고속도로 1단계) 공사비 전액 1336억원, 강진~완도 고속도로(광주~완도 고속도로 2단계) 기본계획 및 설계비 80억원, 여수 화태~백야 도로 공사비 1095억원, 신안 압해~해남 화원 도로 공사비 917억원을 확보했다.

또 공사가 본격적으로 진행되는 여수~남해 해저터널 520억원, 국제공항 수준의 항행안전시설 및 활주로 구축을 위한 무안·여수공항 시설개선 공사비 96억원도 반영됐다.

대한민국 에너지수도로 도약하기 위한 차세대 재생에너지 신산업 예산도 대거 확보했다. 재생에너지 발전에 따른 계통 포화 완화에 필요한 AI 분산형 전력망 신산업 육성 사업비 1196억원과 대학-연구소-기업 간 전문인력양성과 창업지원, 분산에너지 전력망 실증 추진을 위한 K-Grid 인재·창업 밸리 조성 195억원, 마이크로 그리드 분산에너지 실증 지원 180억원 등이 포함됐다.

농·수·축산업 분야는 농업의 글로벌 경쟁력 확보 및 스마트화 실현을 위한 국가 농산업 AI플랫폼 사업비, 산림버섯 임산물 스마트팜 실증단지 조성 실시설계비, 농수산 수출품목 1위인 김 산업의 국제 거래 표준화 마련을 위한 마른김 거래소 플랫폼 장비 구축비도 확보했다.

이밖에도 친환경 선박용 극저온 단열시스템 생산 제조 기반 구축비 22억원, 대규모 전력이 소모되는 고효율 냉각시스템과 항로표지 배터리 개발을 위한 데이터센터 탄소중립을 위한 열관리 기술개발비 16억원, 해양배터리 데이터 허브 플랫폼 기술개발비 20억원 등이 반영됐다.

전남도는 이러한 성과에 만족하지 않고 국회 심사과정에서 지역 국회의원과 함께 최선을 다해 최소 3000억원 이상을 추가로 반영해, 2026년 국비 9조7000억원 달성을 위해 전력을 기울일 방침이다.

국회 증액 건의 주요 사업은 전남의 미래 성장 동력원이 될 광주송정~목포 호남고속철도 2단계 사업 998억원 증액, 고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장 50억원 증액, 압해~화원·화태~백야 국도 77호선 연결 988억원 증액 등이다.

또 사전타당성 용역 사업에 국립김산업진흥원 설립 마스터플랜 수립 용역비 10억원과 AI 첨단 축산업 융복합밸리 조성 용역비 5억원을 반영해 이들 사업이 예타 대상 사업에 선정되도록 준비할 방침이다.

김 지사는 “국회 심의 과정에서도 전남의 미래 100년을 위한 핵심사업이 반드시 반영되도록 여야 국회의원들과 긴밀히 협의하는 등 국회 최종 의결까지 최대한 많은 예산을 반영하도록 혼신의 노력을 기울이겠다”고 말했다.