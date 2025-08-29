민생회복 소비쿠폰 9조 지급… 신청률 98%

민생회복 소비쿠폰 1차 신청 약 한달 만에 신청률이 98%를 넘은 것으로 집계됐다.

서울 중구 중부시장에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 매장 안내문이 부착되어 있다. 뉴시스

행정안전부는 29일 민생회복 소비쿠폰 신청·접수가 시작된 지난달 21일부터 이날 자정까지 총 4969만명이 신청해 신청률이 98.2%를 기록했다고 밝혔다. 이 기간 지급된 금액은 9조8억원이다.

지역별 신청자는 경기가 1331만2838명으로 가장 많았고 서울(890만7012명), 부산(315만8436명), 경남(314만8019명), 인천(296만8579명), 경북(246만1861명) 등이 뒤 이었다.

지급 수단별로는 신용·체크카드가 3444만건(69.3%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 지역사랑상품권은 920만건(18.5%), 선불카드는 606만건(12.2%)으로 집계됐다.

신용·체크카드로 지급한 금액(5조9715억원) 중 78.7%(4조6968억원)은 사용이 완료됐다.

정부는 전 국민에게 15만원에서 최대 45만원 상당의 민생회복 소비쿠폰을 1·2차로 나눠 지급 중이다. 1차 신청은 다음 달 12일 오후 6시까지다.