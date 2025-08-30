돼지기름이 ‘슈퍼푸드’라고? 확실합니까?

돼지기름에 비타민B·D·미네랄 거의 ‘제로’

몸에 좋은 콜린·올레산 등 다른 기름보다↑

‘나쁜 기름’ 누명 벗었지만 영양 정보 ‘과장’

“세계에서 가장 영양가 있는 식품 8위는 돼지지방(Pork Fat)이다. 돼지지방은 비타민B와 각종 미네랄의 좋은 공급원(good source)이며, 소와 양의 지방보다 불포화지방산을 더 많이 함유하고 있다.”

2020년 영국 공영방송 BBC에 실린 보도다. 이 내용이 올해 초 국내에서 다시 화제를 모으면서 돼지지방이 건강에 좋다는 인식이 확산하고 있다. 소비자들은 “돼지지방이 채소, 생선보다 건강하다”, “이제 삼겹살을 죄책감 없이 먹을 수 있게 됐다”며 반기고 있다.

한돈자조금의 돼지기름 홍보 그래픽. 돼지기름을 슈퍼푸드라고 소개하며 비타민B와 미네랄이 풍부하다고 밝히고 있다. 한돈자조금 제공

국산 돼지고기 브랜드 한돈은 거기에서 한발 더 나아갔다. 한돈자조금관리위원회는 보도자료를 내고 “그동안 외면당한 돼지기름에는 비타민 B1, 비타민D, 콜린 등 우리 몸에 꼭 필요한 성분이 다량 함유돼 있다”면서 “돼지기름을 잘 활용하면 맛과 건강을 동시에 챙길 수 있다”고 홍보했다.

이런 정보만 보면 건강을 위해 매일 돼지기름을 챙겨먹어야 할 것 같다.

돼지기름이 슈퍼푸드라는 주장, 과연 사실일까?

◆비타민B 공급원? 돼지기름엔 ‘제로’

한국 식품의약품안전처의 식품데이터베이스에서 돼지기름을 검색하면 영양성분을 쉽게 확인할 수 있다.

돼지기름 100g을 분석한 결과 비타민B군인 티아민(B1), 리보플라빈(B2), 나이아신(B3), 판토텐산(B5), 피리독신(B6), 바이오틴(B7), 엽산(B9), 코발라민(B12) 함량이 모두 0㎎으로 나타났다.

혹시 잘못 표기된 것은 아닐까?

자료=기름류 영양성분 비교표

BBC가 선정 근거로 제시한 미 농무부(USDA)의 식품데이터베이스도 찾아봤다. 돼지기름(lard) 100g에 들어 있는 비타민B군이 한국 식약처와 마찬가지로 0㎎이다.

BBC 보도가 가리킨 돼지지방은 기름이 아닌 비계일 가능성이 있으므로 비계부위의 비타민B 함량도 검색해 본다.

그 결과 비타민B3만 2.63㎎으로 성인 하루권장량의 6분의 1 수준 포함됐을 뿐, 나머지 비타민B군은 1㎎ 이하 미량이었다. 비타민B의 ‘좋은 공급원’이라고 하기엔 무리가 있는 수준이다.

돼지의 영양정보를 분석한 국립농업과학원 최용민 연구사는 세계일보와 통화에서 “비타민B와 C는 수용성 비타민이라 애초에 돼지기름에 함유될 수가 없다”면서 “비계 부위에도 소량 있을 뿐”이라고 설명했다.

왜 돼지기름에 대한 잘못된 보도가 쏟아졌을까. 한돈자조금 측에 돼지기름에 비타민B가 풍부하다고 소개한 근거자료를 요청했더니 “BBC 보도 외에 다른 자료는 없다”는 답이 돌아왔다.

온라인으로 라드유를 판매를 하는 한 업체가 BBC와 국내 방송 화면을 캡처해 돼지비계를 소개하고 있다.

BBC에 물어야 했다. 기사는 과학·기술·건강·환경 등을 주제로 하는 BBC의 온라인 섹션 BBC 퓨처에 실린 것으로, 해당 내용은 팩트앤스토리라는 회사가 외주 제작한 콘텐츠였다.

팩트앤스토리에 이메일을 보내 돼지지방을 비타민B의 좋은 공급원으로 소개한 근거를 문의했으나 답이 오지 않았다.

포화지방이 많은 돼지기름(라드)은 상온에서 고체상태를 유지한다. 녹는점이 30~40도 정도로 기온이 높은 여름에는 묽어지고 겨울에는 딱딱하게 굳는다. 게티이미지

◆비타민D와 미네랄 풍부? 근거 부족

비타민D는 B와 달리 지용성이라 기름에 녹아있을 수 있다. 돼지기름에 비타민D가 풍부하다는 말은 사실일까.

한국 식약처 식품데이터베이스에 따르면 돼지기름에는 비타민D가 없다.

다만 미 농무부 정보는 달랐다. 돼지기름 100g에 비타민D3가 2.5µg 포함된 것으로 나타났다. 이는 하루섭취권장량(성인 기준)의 25%에 해당한다.

한국과 미국의 분석 결과가 다른 이유를 정확히 파악할 수는 없으나, 검사에 사용된 돼지고기의 품종과 사육환경이 영향을 미쳤을 것으로 추정할 수 있다.

실제 2017년 발표된 미국의 한 연구에서는 햇빛을 보고 자란 자연방목 돼지의 지방에 그렇지 않은 돼지보다 비타민D 활성형 대사체가 3배 많이 함유된 것으로 나타났다. 단, 비타민D 함량 자체에는 큰 차이가 없다고 연구는 덧붙였다.

미네랄(무기질) 함량은 어떨까. 돼지기름에는 필수 미네랄도 거의 들어있지 않다. 그나마 칼륨이 23㎎으로 가장 많이 함유돼 있는데 이 역시 하루권장량의 150분의 1 수준이다.

한돈몰에서 판매하는 라드유(돼지기름) 제품 정보. BBC가 뽑은 슈퍼푸드 8위라며 비타민B1이 풍부하다고 소개하고 있다.

◆뇌·세포 지키는 콜린, 콜레스테롤 낮추는 올레산 강점

돼지기름은 건강상 이점이 하나도 없는 것일까?

그렇지는 않다. 돼지기름에는 세포막을 유지하고 신경전달물질을 합성해 뇌 발달과 기억력 유지에 도움을 주는 콜린이 풍부하다. 식물성기름에는 거의 없지만 돼지기름에는 100g당 49.7㎎로 많은 양이 포함돼 있다.

하지만 콜린은 소기름에도 다량(79.8㎎) 함유돼 있으며 달걀, 생선, 육류, 두부 등 대부분 단백질 식품에 돼지기름과 비슷하거나 더 많은 양이 들어 있다. 따라서 콜린 섭취를 위해 돼지기름을 따로 챙겨먹을 필요는 없다.

돼지기름은 소기름이나 양기름에 비해 불포화지방산 비율이 높다. 특히 혈중 콜레스테롤 수치를 개선하고 심혈관 질환을 예방하는 것으로 알려진 올레산이 많은 편이다.

식품데이터베이스에 따르면 돼지기름 100g에 함유된 올레산은 3만6954㎎다. 건강한 기름의 대명사인 올리브유(6만9205㎎), 아보카도유(5만8479㎎) 보다는 적지만, 가정에서 식용유로 널리 사용하는 식물성 기름인 해바라기유(2만4718), 콩기름(1만9702), 포도씨유(1만3937㎎)보다 많다.

심혈관 질환을 유발할 수 있어 적당량 섭취할 필요가 있는 포화지방은 소기름보다는 적으나 식물성 기름과 비교하면 많다.

돼지기름에는 비타민과 미네랄이 거의 없지만 돼지고기는 비타민B군과 단백질의 대표적인 공급원으로 추천된다. 게티이미지

◆영양 정보 과장됐지만…‘건강한 기름’ 인식 변화

최근에는 포화지방 비율이 높은 동물성 기름에 대한 인식이 바뀌고 있다. 가공된 식물성 기름보다 산화안정성이 높고 트랜스지방이 적은 자연기름이라는 점에서 더 건강하다는 것이다.

돼지기름은 발연점이 높고 감칠맛을 더해주어 튀김, 볶음, 부침 등 다양한 요리에 적합하다. 또한 일부 식물성 기름보다 건강에 유익한 성분을 더 많이 함유하고 있어, 지금껏 ‘나쁜 기름’으로 여겨진 것이 다소 억울한 오해였던 측면이 있다.

다만 ‘영양이 풍부하다’는 정보는 과장된 만큼 건강을 위해 돼지기름을 일부러 많이 먹을 필요는 없어 보인다. 영양을 챙기고 싶다면 지방이 적당히 섞인 돼지고기를 먹으면 된다.

최 연구사는 “돼지고기는 다양한 비타민B군을 함유하고 있어 비타민B와 단백질 보충을 위한 식품으로 권장되는 게 맞지만 돼지기름은 아니다”라며 “소비자에 정확한 정보를 전달하려면 구분해 알릴 필요가 있다”고 강조했다.