“추석 선물로 제격”…hy, 프리미엄 녹용 ‘발휘 발효녹용원보’ 출시

녹용 제품군 5종으로 확대…추석 선물 기획도

hy는 ‘발휘 발효녹용원보’를 새롭게 선보인다고 29일 밝혔다. hy는 이번 출시를 통해 녹용 제품군을 5종으로 확대하고 시장 내 입지를 한층 강화한다는 계획이다.

hy ‘발휘 발효녹용원보’. hy 제공

녹용원보는 먹기 편한 포타입의 녹용 제품이다. 주원료 ‘발효녹용’은 hy 독자 개발 특허 소재다. 청정 지역 뉴질랜드산 녹용을 한국형 프로바이오틱스(HY7602)로 발효해 주요 성분인 시알산 함량을 높인 것이 특징이다.

이와 함께 국내산 6년근 홍삼을 비피더스균으로 발효한 발효홍삼과 대보, 당귀 등 13가지 국내산 한약재로 기능성을 더했다. 고급스러운 외포장을 적용해 선물로서 가치도 높였다.

hy는 다가오는 추석 명절을 맞아 녹용 브랜드 전 제품을 최대 31% 할인 판매한다. 한정판 선물 세트도 준비했다. 해당 상품은 ‘발효녹용정 150g’ 1병과 도자기 브랜드 ‘광주요’의 소리잔 2개로 구성했다. 소리잔은 다양한 라인업을 갖춘 광주요만의 시그니처 제품으로, 손잡이 굽 안에 작은 도자기 구슬을 넣어 잔을 흔들 때마다 울리는 맑은소리가 특징이다.

제품은 hy 온라인몰 ‘프레딧’과 오프라인 유통 채널 ‘프레시 매니저’를 통해 구입할 수 있다.

남창우 hy 마케팅 담당자는 “‘발휘 발효녹용원보’는 원기와 기력 회복에 좋다고 알려진 녹용에 hy의 발효 기술을 더한 프리미엄 녹용 제품”이라며 “고급스러운 패키지로 구성해 소중한 분께 드리는 추석 선물로도 적합하다”고 말했다.