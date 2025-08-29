김남주♥김승우, 불화설 다시 고개…6년 전 ‘실종신고’ 해명 달라졌다

김남주(왼쪽)·김승우. 뉴시스·뉴스1

배우 김남주가 6년 만에 ‘한밤의 실종신고’ 해프닝을 다시 꺼냈다. 그러나 당시 소속사 해명과 다른 설명이 나오며 남편인 배우 김승우와의 불화설이 재점화되는 모양새다. 여기에 예고편에 담겼던 관련 대목이 본편에서 제외되면서 의문은 더 커졌다.

SBS Life ‘안목의 여왕 김남주’ 제작진은 28일 배포한 보도자료에서 김남주가 2019년 ‘실종신고’ 해프닝을 회상하며 개인 공간에 대한 갈증을 털어놨다고 밝혔다.



보도자료에 따르면 김남주는 새롭게 꾸민 자신의 스튜디오 주방을 소개하며 “(결혼 후) 나만을 위한 공간을 처음 가져본다”고 감격했다.

SBS Life ‘안목의 여왕 김남주’

이어 “엄마들은 다 공감하실 것 같다. 자기만의 공간을 갖는다는 게 어려운 일이다. 나도 혼자 있고 싶은데 혼자 있을 공간이 없었다. 내가 집 오픈하기 전에 이런 말 하면 진짜 안 믿으셨을 거다”라고 말한 후, 과거 혼자만의 시간을 갖고 싶어 충동적으로 ‘호텔행’을 택했던 배경을 설명했다.

김남주는 “우리 집 주방이 좁아서 남편이랑 그 자리에서 대사를 외운다. 그런데 아이들 한창 키울 때 너무너무 답답했다. 내 공간도 없고 어디 가서 혼자 있고 싶은데, 없어서 무작정 호텔을 갔다”며 “TV를 보면서 음식을 먹었는데 너무 좋았다. 그래서 연락을 안 받았는데 남편이 그때 112에 신고했다”고 당시를 떠올리며 함박웃음을 터뜨렸다.

그러면서 “호텔에서 1박 2일을 했는데 딸이 엄마를 걱정하니까 딸을 데리고 왔다. 엄마 여기서 혼자 잘 지내고 있었다고 하니까 다행이라고 하면서 쌀국수를 시켜 달라고 하더라. 같이 음식을 먹었다”라고 즐거운 추억으로 회상했다.

SBS Life ‘안목의 여왕 김남주’

김남주가 언급한 사건은 2019년 5월30일 벌어졌다. 당시 김승우는 “아내와 연락이 닿지 않는다”며 경찰에 실종신고를 접수했고, 이 같은 소식이 전해지자 부부 불화설이 고개를 들었다.

당시 김남주·김승우 소속사 측은 “두 사람의 불화설은 사실무근이다”라며 “그날 김남주의 지인에게 축하할 일이 생겨 한 호텔에 모였다. 당시 김남주의 휴대전화 배터리가 떨어져 전원이 꺼졌고, 술자리 후 집으로 귀가했던 김승우가 김남주와 연락이 닿지 않자 불안한 마음에 경찰에 신고를 한 것”이라고 설명했다. 그러면서 “부부 싸움이나 불화는 없었다. 김승우가 김남주를 너무 사랑해서 일어난 일”이라고 강조했다.

6년 전에는 ‘지인들과 호텔에 모였다’고 정리됐던 해명이, 최근에는 ‘혼자 호텔에 갔다’는 김남주의 회상으로 바뀌었다. 같은 상황을 두고 설명이 엇갈리자 온라인에서는 “뭐가 진짜냐”며 혼란스럽다는 반응과 함께 진정성에 대한 의문이 제기되고 있다.

여기에 보도자료로 예고됐던 관련 발언이 본편 및 유튜브 공개본에서 편집·삭제된 정황까지 겹치며, 논란은 한층 확산되는 분위기다.

유튜브 채널 ‘김남주’ 캡처

앞서 김남주는 김승우와의 관계를 ‘갑과 을’에 비유하며 솔직한 속내를 털어놓기도 했다.

18일 유튜브 채널 ‘김남주’에 공개된 영상에서 ‘내가 더 사랑하는 사람 vs 나를 더 사랑하는 사람’ 중 누구를 택하겠느냐는 질문을 받은 김남주는 ‘나를 더 사랑해 주는 사람’을 고른 뒤 “근데 결혼은 그렇게 하지 못했다”고 말해 눈길을 끌었다.

그는 “남녀 관계에도 갑을이 있다고 생각한다. 갑이 김승우씨이고 을이 나”라며 “최근에 우리 부부를 본 사람들은 내가 갑이라고 생각한다. 왜냐하면 남자들은 나이를 먹으면 와이프가 필요하고 그동안에 가정에 소홀했던 걸 반성하게 되는 시기”라고 설명했다.

김남주는 “내가 더 좋아하는 이유가 저 사람이 나보다 더 잘났다고 생각을 하나 보다. 외모도 그렇고 위치도 그렇고, 그래서 내가 늘 을이었다”라면서도 “요즘에 역전하긴 했다”라고 이야기를 마무리했다.

SBS Life ‘안목의 여왕 김남주’

2005년 결혼한 김남주와 김승우는 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 연예인 부부를 둘러싼 의혹은 늘 존재한다. 여러 차례 해명과 일상 공개로 진정시켜 왔지만, 이번 6년 전과 다른 해명은 의문을 조금 더 오래 남길 수 있다.