써니, '나는 왜 스스로 늘 불안한가' 탐색… "마음을 키운 성장기"

소녀시대 써니가 성장하는 마음에 대해 이야기했다. 유튜브 채널 'playlife' 영상 캡처

소녀시대 써니가 과거의 불안감을 고백하며 자신의 경험담에 대해 이야기했다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘playlife’에는 ‘있는 그대로의 나를 사랑하는 법 - 가수 소녀시대 써니’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 써니는 진솔함을 담은 인터뷰를 공개했다.

최근 삼촌인 이수만 전 SM 엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 설립한 A20엔터테인먼트에서 프로듀서로서의 새 출발을 알린 써니는 스스로를 사랑하는 법과 성장하고 단단한 내면을 갖추는 방법을 전하고자 했다.

“프로듀서로 도전을 어떻게 시작하게 되었냐”는 물음에 써니는 “스스로를 더 사랑하고 지키기 위해 심리학 공부를 먼저 했다”면서 “‘나는 왜 스스로 늘 불안한가’에 대하여 이해를 하고 나를 돌보려고 했던 건데, 그렇게 공부를 하다 보니 좋은 기회에 회사에서 같이 일을 하자고 해 주셔서 함께 일할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

써니는 “그러면서 드는 생각은 다른 사람을 통해 저의 처음을 되돌아보는 시간을 갖게 됐다”고 말했다.

그는 “시작의 초롱초롱하고 반짝반짝하는 마음과 눈빛을 보면서, 이 일이 정말로 관객분들이나 팬분들에게만 즐거운 게 아니라 이 일을 하는 모두가 즐거워야 하는 일이구나. 즐겁기 위해 시작하는 일이구나” 느꼈다고 말했다.

그러면서 “그런 마음들이 상처받지 않게 계속 이끌어줄 수 있는 사람이 되면 좋겠다고 생각하고 있다”고 전했다.

“예전과는 다른 가치관의 변화가 있냐”는 질문에는 “예전에는 대단해 보이고 싶고, 이상과 현실에 대한 괴리감이 있었던 것 같다”고 말했다.

“내가 되고 싶은 나와 나를 돌아봤을 때, 내가 냉정하게 평가하는 내가 너무 달라서 그런 부분에서 계속 자신 있지 못했고, 항상 불안했다”고 솔직한 마음을 털어놓았다.

써니는 “이제는 있는 그대로의 나를 받아들이는 연습을 하게 됐다”면서 “이 부분에서는 공부도 도움이 됐지만 팬분들의 도움이 가장 컸다. 내가 어떤 모습을 보여도 그 모습을 다 좋아해 주시고 받아들여 주셨다”고 감사의 마음을 전했다.

이어 “예전에는 모두를 만족시키려 하고 모두에게 좋은 피드백을 받으려고 노력했던 순간들이 있었다”고 고백했다. 써니는 “이런 순간들이 나를 많이 갉아먹는 시간이었지 않나 싶다”고 말했다.

써니가 새로운 일에 도전하는 것에 대한 불안감을 가지고 있을 팬들에게는 “불안하실 수 있을 것 같다”며 “예전의 소녀시대 써니는 못 보는 걸까, 하는 마음에 걱정하실 수 있을 것 같다”고 공감했다.

하지만 그는 “사실 제가 도전하는 것은 완전히 새로운 분야나 다른 일이 아니라 내 일의 연장 선상이라고 생각한다”라면서 “어쩌면 예전보다 더 내 모습을 제대로 보실 수 있는 기회가 될 것 같아 너무 불안해하시지 않으셨으면 좋겠다”고 팬들을 다독였다.

마지막으로 써니는 “사람은 누구나 자신만의 속도로 성장하고, 중요한 것은 자기 자신을 사랑하는 마음”이라고 강조했다.

“진정한 마음의 성장은 어디에서 온다고 생각하느냐”는 질문에는 같은 맥락에서 “자신을 온전히 사랑하는 것, 그리고 주변 사람까지 품을 수 있을 때 완성되는 것 같다”고 답했다.

한편, 써니의 단단해진 모습을 본 팬들은 “멋진 어른이 되어 줘서 고마워”, “진짜 팬은 우리가 사랑했던 그 모습을 계속 볼 수 있을 거라는 것만으로도 늘 행복할 테니까”, “불안해하지 않아도 돼요. 더 행복해 보여서 좋아요” 등 응원과 사랑의 메시지를 남겼다.