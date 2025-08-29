김건희 특검, ‘정점’ 金 구속기소… 공소장 적시된 세 가지 혐의는? [3대 특검]

일문일답

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 여러 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 29일 김씨를 구속기소했다. 특검팀이 공소장에 적시한 혐의는 자본시장법 위반(도이치모터스 주가조작 의혹), 정치자금법 위반(명태균 공천개입 의혹), 특정범죄 가중처벌법상 알선수재(건진법사·통일교 청탁 의혹) 3가지다.

자본시장법 위반과 관련해 김씨는 2010년 10월부터 2012년 12월까지 발생한 도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의를 받는다. 김씨가 단순한 ‘전주’(錢主)가 아니라 권오수 전 도이치모터스 회장, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 공모해 주가조작을 했다는 게 특검팀의 결론이다. 특검은 김씨가 3800여 차례 통정·이상 거래로 약 8억1000만원의 시세 차익을 거뒀다고 봤다.

김씨는 윤 전 대통령과 공모해 국민의힘 공천에도 관여한 혐의를 받고 있다. 대선을 앞두고 ‘정치브로커’ 명태균씨에게 2021년 6월부터 2022년 3월까지 2억7000만원 상당의 공표·비공표 여론조사 58회 결과를 무상으로 받아 불법 정치자금을 수수했다는 것이다. 윤 전 대통령 부부는 그 대가로 2022년 치러진 6·1 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원 등이 공천받도록 영향력을 행사했다는 의혹을 받는다.

특검은 김씨가 ‘건진법사’ 전성배씨와 공모해 2022년 4∼7월 당시 통일교 관계자로부터 통일교 지원 관련 청탁을 받고 도합 8000만원 상당의 금품 등을 수수했다고 보고 특가법상 알선수재 혐의도 적용했다. 김씨가 정부의 정책과 예산 등에 청탁과 관련된 사적인 목적으로 개입해 국정질서에 혼란을 초래했다는 게 특검팀의 판단이다.

세 가지 혐의를 종합해 김씨가 취득한 범죄수익은 총 10억3000만원으로 산정됐다. 특검팀은 기소와 함께 추징보전을 청구했다. 추징보전이란 범죄로 얻은 불법 수익을 형 확정 전에 임의로 처분하지 못하도록 동결하는 조치다.

김씨 측은 모든 혐의를 부인하고 있다. 자본시장법 위반 혐의에 대해서는 김씨가 시세조종에 가담할 정도로 주식 거래에 정통하지 않다는 입장이다. 명씨에게도 여론조사를 요구하거나 지시한 적이 없으며, 국민의힘 공천에 개입할 의지나 권한이 없었다고 밝혔다. 아울러 김 씨 측은 각종 청탁 물품을 전달받지 못했다고 일관적으로 주장하고 있다.

다음은 특검 관계자의 발언을 정리한 일문일답.