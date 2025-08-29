특검, '김건희 집사' 김예성 구속기소…"회삿돈 48억 횡령"

집사게이트 연루 IMS모빌리티 대표·오아시스EP 대표 구속영장

‘집사게이트’ 본류 수사 이어갈 듯…김건희 일가 연관성도 추적

김건희 여사의 ‘집사’로 지목된 김예성씨가 29일 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 민중기 특별검사팀은 김 여사를 기소하면서 김씨도 함께 법정에 세우기로 했다.

박상진 특검보는 이날 오후 언론 브리핑에서 “‘집사 게이트’ 피의자 김예성에 대해 특정경제범죄 가중처벌법(특경법)상 횡령 혐의로 구속기소했다”고 밝혔다. 또 이 사건과 관련해 IMS모빌리티 조영탁 대표를 특경법상 배임·횡령 혐의로, 모재용 경영지원실 이사를 증거은닉 혐의로, 오아시스에쿼티파트너스 민경민 대표를 특경법상 배임 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다.

집사 게이트란 김씨가 설립에 참여하고 지분까지 가진 렌터카업체 IMS모빌리티가 2023년 사모펀드 운용사 오아시스에쿼티파트너스를 통해 카카오모빌리티와 HS효성, 신한은행 등 기업들로부터 184억원을 부당하게 투자받았다는 의혹이다.

김씨에게는 IMS모빌리티의 자금 총 48억원을 횡령한 혐의가 우선 적용됐다. 횡령 액수는 당초 구속영장을 청구할 때 적용된 33억원보다 늘었다. IMS가 투자받은 184억원 중 46억원은 이노베스트코리아라는 벤처기업이 김씨로부터 양도받아 보유하던 IMS 구주를 사들이는 데 쓰였다. 김씨 배우자 정모 씨가 이노베스트의 유일한 사내이사로 등재된 것으로 드러나면서 김씨가 실소유한 차명회사가 아니냐는 의혹이 일었다.

특검팀은 이노베스트로 흘러간 46억원 중 24억3000만원은 김씨가 조영탁 IMS모빌리티 대표에게 빌려주는 방식으로 빼돌렸다고 본다. 또 IMS가 이노베스트 측과 허위 용역계약을 맺어 1억원대 용역대금을 지급하거나 김씨 배우자를 여러 법인의 임직원으로 이름을 올려 허위 급여를 지급하는 방식 등으로 거액의 회삿돈을 빼돌렸다고 판단했다. 다만 의혹의 뼈대인 ‘IMS모빌리티가 184억원을 부정하게 투자받았다’는 내용과 관련한 배임 혐의는 공소장에 포함되지 않았다.

투자 당시 IMS 측은 순자산(566억원)보다 부채(1414억원)가 많아 사실상 자본잠식 상태였다. 특검팀은 투자 주체들이 김씨와 김 여사의 친분을 생각해 일종의 보험성이나 대가성 자금을 제공했다고 의심한다. 특검팀 관계자는 “김예성은 아직 완전히 다 조사가 끝났다고 보기는 이르다”며 “일단 이번에 횡령 혐의로 구속기소 했고 그 외의 것들은 수사 진행 예정”이라고 밝혔다.

특검팀은 김씨가 빼돌린 자금과 각종 수익금이 김 여사 일가에 흘러갔는지도 들여다보고 있다. 향후 김씨를 추가 소환해 이들 의혹 조사를 본격화할 것으로 전망된다.

특검팀은 다만 조영탁 IMS모빌리티 대표와 민경민 오아시스EP 대표에게는 구속영장을 청구하면서 배임 혐의를 적용했다. 조 대표와 민 대표의 배임 액수는 각각 약 32억원으로 적시됐다. 조 대표에게는 35억원 횡령, 외부감사법 위반, 증거은닉교사 혐의가 적용됐다. 특검팀이 조 대표 신병을 확보하면 IMS모빌리티가 유수의 기업으로부터 거액의 투자금을 유치할 수 있었던 배경에 대한 수사에 속도를 낼 것으로 보인다.

특검팀은 그 밖에 모재용 IMS 경영지원실 이사에 대해서는 압수수색 직전 PC 등을 치우려 하는 등 증거인멸 우려가 있다고 보고 증거은닉 혐의로 구속영장을 청구했다.