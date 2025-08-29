해병특검, ‘채상병 수사 은폐·지연’ 의혹 공수처 압수수색

송창진 전 부장검사 등 3명 수사선상…宋 국회 위증 혐의도

채상병 사건 관련 수사 외압·은폐 의혹을 들여다보는 이명현 순직해병 특별검사팀이 앞서 이 사건을 수사한 고위공직자범죄수사처(공수처)와 전직 공수처 부장검사들에 대한 강제수사에 착수했다. 2023년 8월 채상병 사건의 수사를 시작한 공수처가 1년 반 넘게 실질적인 성과를 내지 못하고 수사가 지연된 경위와 관련한 물증을 확보하기 위한 것이다. 특검팀이 공수처에 대해 압수수색에 나선 것은 처음이다.

사진=연합뉴스

특검팀은 29일 오후 3시30분쯤부터 검사와 수사관들을 경기 정부과천청사 내 공수처 사무실에 보내 압수수색을 진행하고 있다. 송창진 전 공수처 수사2부장과 김선규 전 수사1부장, 박석일 전 수사3부장 등이 쓰던 청사 집무실 등에서 관련 자료를 확보하는 것으로 알려졌다. 이날 오전에는 이들의 자택 또는 변호사 사무실 등을 압수수색해 휴대전화 등을 가져갔다.

해병특검법의 수사 대상에는 채상병 사건의 은폐, 무마 등 직권남용·직무유기 혐의에 대한 공수처의 수사에 가해졌다고 의심되는 외압과 관련된 불법행위가 포함돼 있다. 당시 공수처의 수사가 지연된 배경에는 수사팀에 대한 외압이 있었다는 의혹이 제기된 바 있다. 특검팀은 송 전 부장검사의 국회 위증 혐의(국회증언감정법 위반) 고발 사건도 들여다보고 있다.

그는 지난해 7월 국회 법제사법위원회에서 임성근 전 해병대 1사단장의 ‘구명 로비’ 의혹에 연루된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표와 관련해 위증한 혐의로 고발됐다. 그는 당시 “공수처 수사 과정에서 언제 이 전 대표가 이 사건에 연루됐는지 알았나”라는 더불어민주당 장경태 의원 질의에 “공익신고자가 와서 조사받기 전엔 이 전 대표가 연루된 사실을 알지 못했다”고 답했다. 김건희 여사의 측근으로 알려진 이 전 대표는 구명 로비 창구로 지목된 ‘멋쟁해병’ 단체대화방 구성원 등과 함께 김 여사 등에게 로비했다는 의혹을 받는다.

특검팀은 이날 압수수색에서 확보한 자료들에 대한 포렌식 등 분석을 마친 뒤 송 전 부장검사 등을 차례로 불러 의혹의 사실관계를 확인할 예정이다.