“태국 품위 손상”… 태국 헌재 패통탄 총리 해임 결정

직무정지 상태인 패통탄 친나왓 태국 총리가 헌법재판소의 해임 판결로 총리 자리에서 물러나게 됐다. 국가를 이끄는 총리 자리가 또 한번 헌재의 결정으로 공석이 되며 태국 정국은 다시 한번 혼돈의 소용돌이 속으로 돌입하게 됐다.

태국 헌재는 29일(현지시간) 패통탄 총리가 헌법 윤리를 위반해 해임해야 한다고 판결했다. 패통탄 총리가 캄보디아 실권자 훈 센 상원의장과 통화에서 총리에게 요구되는 헌법상 윤리 기준을 지키지 못했다는 것이다. 헌재를 구성하는 9명의 재판관들은 패통탄 총리가 청렴성을 결여했다고 볼 수는 없지만, 그의 발언이 총리직과 태국 국가의 품위를 훼손했다고 설명했다. 특히 패통탄 총리가 “캄보디아와 연계된 것으로 보이는 개인적인 관계로 인해 캄보디아 측의 의사를 지속적으로 따르거나 그에 따라 행동할 의향이 있었다”고 말했다. 태국 헌재는 그러면서 패통탄 총리의 임기가 지난달 1일 헌재의 총리 직무정지 처분으로 사실상 종료됐다고 선언했다.

사진=AFP연합뉴스

패통탄 총리는 지난 5월 말 태국군과 캄보디아군이 국경 지대에서 교전한 뒤 훈센 의장에게 전화해 그를 ‘삼촌’이라고 부르고 국경을 관할하는 태국군 사령관을 부정적으로 언급했다가 이런 통화 내용이 유출되면서 위기에 처했다. 국민적 비난 여론이 확산하는 가운데 보수 성향 상원의원들이 패통탄 총리가 헌법 윤리를 위반했다며 해임 심판 청원을 냈고, 헌재는 지난달 초 청원을 받아들여 판결 때까지 패통탄 총리의 직무를 정지시켰다. 결국, 이날 결정으로 패통탄 총리는 지난해 8월 태국 역대 최연소 총리로 임명된 지 약 1년 만에 총리직을 내려놓게 됐다.

패통탄 총리는 판결 이후 “헌재의 결정을 받아들인다”면서도 “나는 공공의 이익을 지키려고 했을 뿐”이라고 항변했다.

이로써 탁신 친나왓 전 총리의 딸인 패통탄 총리는 또 지난 17년간 헌재 판결에 의해 해임된 다섯 번째 총리가 됐다. 특히, 탁신 전 총리의 여동생인 잉락 친나왓 전 총리(2011∼2014년 재임), 패통탄 총리의 전임인 세타 타위신 전 총리(2023∼2024년 재임) 등 탁신 계열에서만 세 번째 총리 낙마다.

불과 1년 만에 총리가 또 한번 헌재 결정으로 자리에서 내려오게 되면서 태국 정치는 또 다시 혼돈의 시간을 보내게 됐디. 패통탄 총리의 소속 정당으로 연립여당 내 제1당인 프아타이당은 새 총리를 선임할 방침이다. 그러나 프아타이당에 유력한 총리 후보가 없는 데다 현재 간신히 7석 차이로 하원 과반을 유지 중인 연정에 참여한 타 정당들의 이탈 가능성이 커져 향후 총리 인선에 상당한 진통이 예상된다.