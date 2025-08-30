장동혁, '李-여야 대표 회동' 조건부 수용 의사…성사 여부 주목

이재명 대통령이 제안한 여야 지도부 회동이 성사될지 여부가 주목된다. 장동혁 국민의힘 대표는 가까운 시일 내에 영수회담을 여는 것을 조건으로 여야 지도부 회동을 수용하겠다는 입장을 밝혔지만 대통령실은 이 대통령과 장 대표의 1대1 회동에는 부정적인 반응을 보였다.

장 대표는 29일 인천 중구에서 열린 연찬회를 마친 뒤 기자들과 만나"여야 지도부와 대통령이 같이 만나서 한미 정상회담에 대한 성과를 이야기할 수는 있다"며 "그러나 그 이후에 대통령과 제1야당의 대표가 따로 시간을 갖고, 지금 고통받고 있는 국민들의 삶에 대해서 진지한 이야기를 할 수 있는 시간이 있어야 한다"고 말했다.

이어 "아니라면 더 양보해서 한미 정상회담의 성과를 국민에게 홍보하고자 한다면 이번에는 그런 형식의 만남이라 하더라도 언제쯤 다시 시간을 정해서 제1야당 대표와 만나서 고통받는, 타들어 가는 민생에 대한 얘기를 나눌 것인지 입장은 밝혀야 된다"고 했다.

지난 28일 기자간담회에서는 "여러 사람이 모여 앉아서 식사하고 덕담을 나누는 것은 영수회담이라 생각하지 않는다"고도 했다.

장 대표의 이 같은 발언은 대통령과 야당 대표의 1대1 회동이 필요하다는 점을 강조한 것이다. 제1야당 입장에서 여야 지도부 회동으로는 깊이 있는 민생 현안과 관련된 대화를 나누기 어렵고, 이에 따른 성과를 기대하기도 힘들다는 계산이 깔린 것으로 보인다.

국민의힘 지도부 내에서도 영수회담이 우선이라는 주장이 나온다. 김민수 최고위원은 29일 BBS 라디오 금태섭의 아침저널에서 여야 지도부 회동과 관련해 "장 대표가 가서 사진 찍힘용 병풍 역할밖에 안 된다고 하면 굳이 만날 필요가 없다"고 말했다.

김재원 최고위원도 같은 날 YTN 라디오 뉴스파이팅입니다에서 "장 대표가 대통령과 1대1로 만나 지금 자행되고 있는 국정의 난폭한 전횡과 3대 특검을 동원한 야당 말살 기도를 중단하는 정도의 요구를 분명히 해야 할 상황"이라고 했다.

반면 대통령실은 이에 대한 확답을 하지 않았다. 처음 제안했던 대로 여야 지도부 회동을 추진하고 있다는 입장이다.

강유정 대통령실 대변인은 29일 오후 용산 대통령실 브리핑에서 장 대표의 추가 독대 요청에 대해 "여·야·정이 만나는 게 상당히 바람직한 것으로 대통령은 생각하고 있다"고 밝혔다. 이 대통령과 장 대표의 1대1 회동은 고려하고 있지 않다는 의미다.

이에 따라 대통령실과 국민의힘이 회동 형식과 의제 등을 두고 줄다리기를 할 것으로 예상된다. 대통령실이 장 대표의 요구를 수용하지 않을 경우 장 대표가 여야 대표 회동에 응하지 않을 수도 있다. 다만 장 대표가 추후 1대1 회동의 가능성을 열어두고 이번 회동에 참석해 다양한 의제에 대해 이 대통령에게 야당의 입장을 전달할 것이라는 관측도 나온다.

<뉴시스>