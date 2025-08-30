“왜 다들 벌써 추석 선물 사는걸까?” 알고보니 이 혜택 때문

백화점과 대형마트 등 오프라인 유통 기업들이 추석 선물 세트 사전 판매 경쟁에 본격적으로 돌입했다.

롯데백화점 제공

30일 업계에 따르면 롯데백화점은 다음달 14일까지 전 점포에서 170여종의 추석 선물 세트를 최대 50% 할인된 가격에 예약 판매한다. 신선식품이 60여종, 건강식품 40여종, 주류 15종, 가공상품 60여종으로 준비됐다. 롯데백화점은 이번 추석 연휴가 길어 여행 등 일정을 고려해 사전 예약 고객이 늘 것으로 보고 한우와 수산, 청과 등 수요가 꾸준한 품목 물량을 10∼20% 확대했다. 아울러 전국 27개 점포에서 광주 무등산 수박을 판매한다. 올해는 7개 농가에서 약 2천통만 출하돼 희소성이 더욱 크다. 광주 무등산 수박은 8㎏ 7만5천원, 10㎏ 10만원, 24㎏ 40만원까지 다양하게 판매한다.

신세계백화점은 다음달 14일까지 300여종의 추석 선물 세트를 예약 판매한다. 최대 할인율을 보면 한우는 5∼10%, 굴비 29%, 청과 10%, 와인 60%, 건강식품은 55% 각각 싸게 판다. 청과는 안정적인 수급과 맛, 품질 유지를 위해 전국 산지에서 직접 엄선하는 '셀렉트팜'(지정산지) 운영 규모를 작년보다 20% 늘렸고 직거래를 통해 판매 가격을 낮췄다. 축산은 유통단계를 축소한 '신세계 암소 한우' 상품을 확대했고 특수 부위 세트를 지난 설 명절보다 약 30% 늘렸다. 아울러 다음 달 7일까지 전점 식품관에서 청포도와 적포도, 흑포도 등 신품종과 수입 품종을 한데 모은 '포도의 신세계' 행사를 한다. 신세계에서만 구매할 수 있는 신품종 로얄바인과 22브릭스 고당도의 낭만홍, 거봉의 식감과 캠벨의 향을 느낄 수 있는 충랑 등이 있다.

현대백화점은 다음달 15일까지 220여종의 추석 선물 세트를 최대 30% 할인한 가격에 선보인다. 대표 상품으로 '현대특선 한우 죽 세트' '현대명품 사과 배 세트' '명인명촌 미본 선 세트' 등이 있다. 다음 달 8일부터는 공식 온라인몰 더현대닷컴과 현대홈쇼핑 공식 온라인몰 현대H몰 등에서 추석 선물 예약 판매를 한다. 한편 더현대 서울은 다음 달 10일까지 3층에서 미국의 대표 플레잉카드 브랜드 '바이시클카드'가 국내에서 최초로 팝업스토어를 진행한다.

이마트는 다음달 26일까지 추석 사전 예약 프로모션을 한다. 사전 예약 1차 기간인 다음 달 12일까지는 30만원 이상 결제 시 행사 카드로 결제한 금액의 15%를 상품권으로 증정한다. 2차 기간(9월 13∼19일)에는 10%, 3차 기간(9월 20∼26일에)는 5%로 증정률이 낮아진다. 최대 증정 금액 또한 150만원, 100만원, 50만원으로 적어진다. '유명산지 사과(3.6kg·11입)'는 4만원대 후반, '피코크 한우 갈비살 모둠구이 세트'는 19만원대, '옥두어' 세트는 10만원 미만 가격으로 판매한다. 유기농 재료 등 자연주의 가공 선물 세트도 신상품 2종을 포함해 5종을 선보인다.

홈플러스는 다음달 26일까지 추석 선물 세트를 예약받는다. 전체 품목의 약 64%를 3만원 이하 실속형으로 구성했으나 10만원대 고가 선물 세트도 전년 대비 47% 늘렸다. 과일 선물 세트는 고품질 상품을 확대하는 한편 수급이 비교적 원활한 배 선물 세트 등은 지난해 대비 가격을 인하했다. 곶감, 견과 등 상품은 가격을 지난해와 동일하게 책정했다. 주류 선물 세트와 김, 육포 등 가성비 선물 세트도 있다. 홈플러스 강서점 1층에서는 다음 달 3일까지 수입 전기차 BYD의 팝업스토어를 진행한다. 차량 전시와 관람은 물론 시승과 상담, 계약까지 진행할 수 있다.

롯데마트는 다음달 26일까지 추석 선물 세트 예약을 받는다. 실속형부터 프리미엄, 개인 취향을 반영한 차별화 상품까지 800여종의 추석 선물 세트를 준비했다. '충주사과, 천안배'와 '프라임 사과, 배'는 엘포인트 회원에게 1만원 할인하고 '한우 실속 정육세트'와 한우 최고 등급인 1++(9)등급으로 구성한 '마블나인' 선물 세트 등이 있다. 롯데홈쇼핑이 자체 개발한 '벨리곰'을 활용한 'CJ 스팸 벨리곰 에디션'은 롯데마트와 슈퍼 단독으로 출시한다. 아울러 물가잡기 캠페인 '더 핫'을 통해 31일까지 '홍로 사과'(4∼8입)를 행사 카드로 결제 시 1천원 할인하고, 활꽃게를 20% 할인해 100g당 992원에 판매한다.

쿠팡은 새 학기를 맞아 '신학기 특집! 쿠팡 북페어'를 다음 달 7일까지 진행한다. 초·중·고 참고서 등 교육도서부터 유아·어린이를 위한 영유아 도서, 소설·자기계발서 등 다양한 분야의 베스트셀러 7만종을 선보인다. 행사 참여 출판사는 미래엔·기탄교육 등 교육도서, 삼성출판사·어스본코리아 등 영유아 도서, 김영사·웅진 등 일반도서 분야 70여 곳이다. 특히 '세계문학전집' '문학동네시인선' 등으로 유명한 '문학동네'와 '얼렁뚱땅 피자배달' 등으로 고객에게 사랑받는 '책읽는곰' 등 중소 출판사도 함께한다. 와우회원이 오는 1일까지 영유아 도서를 구매할 경우 최대 2천500원의 추가 할인 쿠폰이 증정된다.

롯데온은 오는 31일까지 여름을 마무리하는 '썸머 라스트 찬스' 행사를 진행한다. 패션잡화와 스포츠레저, 푸드, 리빙, 키즈 등 주요 카테고리 상품을 최대 90% 할인한다. 최대 10% 중복 쿠폰과 카카오페이 10% 결제 혜택을 더해 고객 부담을 줄였다. 행사 상품은 '라스트찬스' 스티커 부착으로 확인할 수 있다. 8월 한 달 동안 롯데온 미구매 고객은 행사 기간 매일 오전 10시부터 메가 MGC 커피 아메리카노를 1천500원에 제공하는 '라스트딜'에 선착순으로 참여할 수 있다.

11번가는 오는 31일까지 '더위 이기는 여름 건강 필수템' 기획전을 열고, 종합영양제와 비타민, 유산균, 이너뷰티제품 등을 최대 15% 할인가에 선보인다. 대표 행사 제품으로 조선비책 발효 침향환과 베로카 발포 비타민, 순수식품 종합영양제, 인테로 생유산균 프로바이오틱스 밸런스 등을 특가에 만나볼 수 있다.