[속보] 나경원 “민주, 악의적 프레임 씌우기하고 있다”

더불어민주당 소속의 초강경파인 추미애 의원(6선)이 이끄는 국회 법제사법위원회에 국민의힘이 5선의 나경원 의원이 배치된 가운데, 나 의원은 30일 "민주당 김현의원이 나의 법사위 간사직 수락을 두고, 악의적 프레임 씌우기, 저질 정치공세를 벌이고 있다"고 비판했다.

연합뉴스

나 의원은 이날 자신의 페이스북에 "마치 나와 국힘이 빠루로 문을 뜯고 폭력적 행위를 한 것으로 이야기한다"라며 이같이 밝혔다.

나 의원은 "명백한 허위사실이고 한마디로 적반하장"이라며 "빠루? 2019년 4월, 당시 나와 동료의원들, 보좌진들, 자유한국당 동지들은 민주당의 연동형비례제 선거법과 공수처법 의안접수 강행, 패스트트랙 지정과 법강행처리를 위한 특위 위원들 불법 강제사보임에 항의하기 위해 강력 투쟁했다"고 당시 상황을 전했다.

이어 "선거민의를 왜곡해 국회 거대의석을 장악하기 위한 시나리오였으며, 정권의 정치수사 도구를 만들어 놓기 위함이었음이 지금 여실히 드러나고 있는 바로 그 악법들"이라며 "그때 민주당과 국회경호처가 의안과 문을 강제로 뜯기 위해 사용한 것이 그 '빠루'다"고 말했다.

그러면서 "우리는 의안과 문틈으로 들어온 민주당과 국회경호처의 빠루를 압수했고, 그 만행에 항의하고 국민 앞에 고발하기 위한 증거로서 직접 들어보인 것뿐"이라며 "그런데 민주당의 빠루 폭력만행을 나와 자유한국당이 했다는 말도 안되는 누명으로 둔갑시키고 있는 것이다"고 지적했다.

그는 "비유했던대로, 강도가 도둑이야 외치고 있는 꼴"이라며 "김현 의원의 표현은 마치 국민의힘이 빠루를 들고 폭력을 쓴 것으로 오인하게 하는 것으로, 나와 국힘에 대한 명백한 명예훼손"이라고 강조했다.