[날씨] 대부분 지역에 강한 비·소나기…이틀간 최대 80㎜

[연합뉴스 자료사진]

일요일인 31일 전국이 대체로 흐리고 대부분 지역에 천둥·번개를 동반한 강한 비와 소나기가 내리겠다.



늦은 새벽 제주도에서 시작된 비는 오전에 남부 지방으로, 밤부터는 수도권과 강원 내륙·산지로 확대되겠다.



수도권과 강원 내륙·산지, 충청권은 새벽부터 오후 사이 소나기가 내리겠고 일부 강원 내륙과 충북은 저녁까지 쏟아지겠다.



31일부터 다음 달 1일까지 이틀간 예상 강수량은 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권 30∼80㎜, 부산·울산·경남 20∼60㎜, 전북 서해안과 전남 해안·동부 내륙, 제주도 10∼60㎜다. 전남 동부와 부산·울산·경남, 제주도 산지도 많게는 80㎜의 비가 예보됐다.



그 밖에 대구·경북은 5∼60㎜, 광주·전남 중부 내륙과 전북 내륙은 5∼40㎜의 비가 내리겠다.



소나기에 따른 예상 강수량은 수도권과 충청권 5∼60㎜, 강원 내륙·산지 5∼40㎜다.



아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 30∼35도로 예년보다 높겠다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.



바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예측된다.

<연합>