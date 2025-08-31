“젊다고 안심 금물”…20·30대 절반 이상, 고혈압 몰라 방치

정기적인 혈압 체크는 심뇌혈관질환 예방의 첫걸음이다. 게티이미지뱅크

질병관리청은 9월 1일부터 7일까지 ‘심뇌혈관질환 예방 관리 주간’을 맞아 전국 지방자치단체와 함께 ‘자기 혈관 숫자 알기, 레드서클 캠페인’을 진행한다고 31일 밝혔다.

‘레드서클’은 건강한 혈관을 뜻한다. 질병청은 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 미리 확인해 심뇌혈관질환을 예방하자는 메시지를 알리기 위해 2014년부터 이 캠페인을 이어오고 있다.

올해는 특히 20∼40대를 대상으로 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 만성질환을 조기 인지해 중증 질환으로 악화되지 않도록 관리해야 한다는 점을 강조한다. 실제 고혈압 인지율을 보면 70세 이상은 87.1%가 본인이 환자임을 알고 있었지만, 40대는 절반 수준인 50.7%, 30대는 24.8%, 20대는 19.3%에 그쳤다.

고혈압 등을 방치하면 심근경색이나 뇌졸중 같은 심뇌혈관질환으로 이어질 수 있고, 만성콩팥병·망막병증·신경 손상 등 다양한 합병증 위험도 커진다.

예방을 위해서는 ▲금연 ▲절주 ▲하루 30분 이상 규칙적인 운동 ▲적정 체중과 허리둘레 유지 ▲정기적인 혈압·혈당·콜레스테롤 측정이 필요하다.

임승관 질병청장은 “심뇌혈관질환은 우리 국민 10대 사망 원인 중 4개를 차지한다”며 “혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 아는 것이 20∼40대 건강 관리의 첫 단추”라고 말했다. 그는 “고혈압과 당뇨병 같은 만성질환은 잘못된 생활습관으로 젊은 층에서도 발생할 수 있는 만큼, 건강할 때부터 관리하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.