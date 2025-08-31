‘경기 미래교육’ 대륙별 국제교류… 임태희 교육감, 튀니지·프랑스 방문

임태희 경기도교육감이 국제교류협력을 위해 튀니지와 프랑스를 방문한다고 도교육청이 31일 밝혔다.

경기도교육청에 따르면 임 교육감은 전날 인천국제공항을 통해 출국해 다음 달 1일(이하 현지시간) 튀니지 교육부에서 업무협약을 교환한다. 이 협약은 디지털 기반 교육활동 확대와 학생 주도의 다양한 교류활동 지원에 관한 내용을 담고 있다.

임 교육감은 3일에는 프랑스 파리로 이동해 유네스코 교육 분야 관계자들을 만난다. 이 자리에선 ‘교육의 미래 글로벌 옵저버토리’ 출범을 위한 협력 방안을 논의한다.

국제 협의체인 글로벌 옵저버토리는 미래 교육의 방향성을 정하고 협력을 끌어내는 역할을 맡는다. 도교육청은 해당 협의체에 참여해 미래 교육에 대한 지속적 대화와 협력을 활성화하는 등 방향성을 함께 모색할 계획이다.

도교육청은 지난해 교육부 등과 공동 개최한 ‘2024 유네스코 교육의 미래 국제포럼’ 이후 국제교류협력에 적극적으로 나서고 있다.

임 교육감은 “튀니지와의 업무협약은 경기교육이 추진하는 대륙별 국제교류협력 추진에 중요한 마중물이 될 것”이라며 “유네스코와의 지속적 협의를 거쳐 교육의 미래에 대한 공동 비전을 형성하고 탄탄한 협력체계를 구축하겠다”고 말했다.