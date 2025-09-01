금융자산만 수백억원… ‘패밀리 오피스’로 슈퍼리치 잡는다 [마이머니]

증권업계, 고액자산가 유치 경쟁



자산 증식~승계 아우른 관리 서비스

국내선 2011년 미래에셋이 첫 출시

초고액 자산가 늘며 10개 업체서 제공



삼성증권 30조 관리… 가문별 위원회도

NH투자증권, 200개 가문 가입 달성

한투선 미술품 구입·성혼 상담도 선봬

고령화 시대를 맞아 초고액 자산가를 겨냥한 증권사들의 패밀리 오피스 경쟁이 치열해지고 있다. 패밀리 오피스는 자산관리부터 상속·기업 승계·절세까지 종합 솔루션을 제공하는 ‘가문의 자산 컨트롤타워’ 서비스로, 해외에서는 록펠러·카네기 가문에서 시작돼 신흥 부유층을 중심으로 확산했다. 최근에는 국내에서도 고액자산가가 늘면서 자산의 증식과 보존, 후대 승계까지 아우르는 패밀리 오피스 시장이 성장하고 있다. 베이비부머 세대의 은퇴 본격화로 ‘부의 이전’ 수요가 커지면서 이들의 자산관리 서비스는 한층 고도화될 전망이다.

◆늘어나는 초고액 자산가… 자산관리 수요↑

31일 증권업계에 따르면 국내에서는 한국투자·삼성·미래에셋·NH투자·KB·신한투자·하나·신영증권 등 8개 증권사가 패밀리 오피스 서비스를 제공하고 있다. 올해 패밀리 오피스 사업을 본격화하는 메리츠증권과 현대차증권을 포함하면 모두 10곳이 된다.

우리나라에서는 2011년 미래에셋증권이 패밀리 오피스 브랜드를 공식화하면서 국내 패밀리 오피스 시장의 포문을 열었다. 2020년을 기점으로 증권사의 시장 참여가 급격히 확대됐으며, 삼성증권의 패밀리 오피스 서비스 출범 이후 대형사를 중심으로 다양한 서비스들이 속속 등장했다.

국내 증권사들의 패밀리 오피스 고객 자산 기준은 10억원에서 1000억원까지 다양하다. 이 가운데 예탁자산 100억원 이상이 가장 많다. 삼성증권은 국내 증권사 중 가장 높은 고객 기준을 적용하며, 투자 가능 자산 1000억원 이상 및 예탁자산 300억원 이상이 기준이다. 그 다음으로 KB증권과 NH투자증권이 금융자산 300억원 이상을 대상으로 한다. 한국투자증권은 예탁자산 100억원 이상인 고객에게 패밀리 오피스 서비스를 제공하며, 신한투자증권도 금융자산 100억원 이상의 초고액 자산가를 주요 고객으로 삼고 있다. 미래에셋·하나·신영증권은 명확한 자산 기준을 공개하지 않지만, 일반적으로 10억~100억원 수준인 것으로 알려졌다.

최근 국내에서 초고액 자산가가 늘어나면서 패밀리 오피스를 찾는 이들은 더 늘어날 전망이다. KB경영연구소가 발간한 ‘2024 한국 부자 보고서’에 따르면 지난해 금융자산 10억~100억원 미만을 보유한 자산가는 42만1800명으로 2023년 대비 5900명 증가했는데, 300억원 이상인 ‘초고액 자산가’는 1500명 늘어 1만100명을 돌파했다.

증권업계 관계자는 “국내에서도 초고액 자산가 수가 빠르게 늘면서 단순 투자 자문을 넘어 가족이 함께 이용할 수 있는 종합 자산관리 수요가 커지고 있다”며 “패밀리 오피스는 이제 부자들의 선택이 아닌 필수 서비스로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

◆전문성은 기본, 성혼에 네트워킹 서비스도

국내 패밀리 오피스 시장의 선두주자는 삼성증권이다. 삼성증권 SNI 패밀리 오피스센터는 현재 100개 가문, 30조원 자산을 관리하고 있다. 삼성증권은 골드만삭스·칼라일 등 글로벌 상위 운용사의 사모펀드를 고객에게 독점 공급하는 등 차별화된 상품을 제공한다. 가문별 전담 위원회를 구성해 기업 운영 솔루션부터 유언장 작성 등 비재무적 헤리티지 서비스도 제공한다. 이와 함께 맞춤형 세미나 및 교육 프로그램을 운영하며 1대1 맞춤형 교육을 통해 장기적인 가업 승계를 준비할 수 있도록 지원한다.

NH투자증권은 올해 들어 59개 가문이 추가 가입해 지난달 200개 가문 가입을 달성했다. NH투자증권의 패밀리 오피스 서비스는 자산관리, 기업성장, 자산승계, 가치실현 등 가문 단위의 종합적인 재무 컨설팅을 운영한다. 사내 전문 인력뿐 아니라 외부 회계·세무·법률 전문가와의 협업 네트워크를 기반으로, 고객 맞춤형 ‘토털 솔루션’을 선보인다. NH투자증권은 최근 패밀리 오피스 대상의 프리미엄 서비스를 강화하기 위해 가입 기준을 기존 예치자산 100억원(가문 합산)에서 300억원으로 상향 조정했다.

한국투자증권의 GWM 패밀리 오피스는 매년 1년간 자산관리 대상 가문을 선정해 1대1 맞춤 금융 솔루션을 제공한다. 글로벌 자산배분 및 투자를 돕는 ‘글로벌솔루션’과 가업 승계에 필요한 서비스를 지원하는 ‘자산승계’ 등 패밀리 오피스를 위한 가문 관리 종합 솔루션을 제공하고 있다. 최근에는 이들을 위한 라이프케어 서비스도 새롭게 출시했다. 라이프케어 서비스는 미술품 구매 및 교육 프로그램에서부터 골프, 자동차, 유학 컨설팅을 비롯해 성혼 컨설팅까지 분야별 프리미엄 업체와 제휴를 통해 이뤄진다.

미래에셋증권은 지난 5월 ‘더 세이지(The Sage) 패밀리 오피스’ 점포를 강남 지역에 신설했다. 빠르게 성장하고 있는 국내 초고액 자산가 자산관리 시장에 발맞추기 위해서다. 이곳은 개점 한 달 만에 1조9000억원 규모 고객 자산을 유치한 것으로 전해졌다. KB증권의 패밀리 오피스 서비스 전용 브랜드인 석세스 앤드 석세션(Success & Succession)은 KB금융그룹 네트워크(은행·카드·보험·자산운용)를 연계해 개인과 가문뿐 아니라, 소유기업의 성장단계까지 고려한 완성형 솔루션을 제공한다. 특히 패밀리 오피스 서비스의 주요 고객군인 기업 최고경영자(CEO) 대상의 프로그램 프리미어 포럼을 통해, 전통적인 CEO부터 MZ(1980년대∼2000년대 초 출생) CEO, 오너 2세 등 각 분야의 CEO들 간 네트워킹과 비즈니스 교류를 지원해 눈길을 끌고 있다. 신한투자증권의 신한 프리미어 패밀리 오피스는 업계 최고 수준의 전문가 그룹인 ‘신한 프리미어 패스파인더’를 통한 세무, 법률, 부동산 등 분야별 맞춤형 서비스를 마련하고 있다.

최순영 자본시장연구원 선임연구원은 “국내 증권사의 패밀리 오피스 서비스는 비교적 최근에 시작된 사업으로, 아직 발전 초기 단계에 있는 것으로 평가된다”라며 “패밀리 오피스 서비스는 국내 부의 해외 유출 방지, 모험자본의 효율적 배분, 가업 승계의 안정적 지원 등을 통해 개인 자산가 부의 보존뿐 아니라 국내 경제 전반에 기여하는 금융 서비스로 자리매김할 수 있을 것”이라고 전망했다.