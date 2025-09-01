한화투자증권, MTS 불꽃 티켓 이벤트 외 [마이머니 단신]

한화투자증권, MTS 불꽃 티켓 이벤트

한화투자증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 이용 고객을 대상으로 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’의 감동을 체험할 수 있는 ‘불꽃 티켓 이벤트’(사진)를 실시한다고 31일 밝혔다.



‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’는 매년 100만명 이상의 관람객이 모이는 가을 대표 축제다. 오는 9월27일 서울 여의도 한강공원에서 진행한다. 이번 이벤트는 9월19일까지 실시한다. 한화투자증권 계좌를 보유한 개인 고객이라면 누구나 ‘한화투자증권 MTS’에 로그인 후 신청할 수 있다.



한화투자증권은 이벤트 신청 고객 중 50명을 추첨해 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’ 관람 티켓(1인 2장)을 제공한다. 당첨자는 9월23일 이후 ‘한화투자증권 MTS’ 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.



이와 함께 한화투자증권은 이번 이벤트 신청자 전원에게 미국 대표 종목인 엔비디아, 테슬라, 애플 중 하나를 소수점주식으로 랜덤 증정한다.

토스증권, ‘온라인 주식 보내기 서비스’ 출시



토스증권은 지난 29일부터 고객이 보유한 국내·해외주식을 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 간편하게 다른 증권사의 본인 계좌로 이전할 수 있는 ‘온라인 주식 보내기’(사진) 서비스를 시작한다고 31일 밝혔다.



보통 타사 대체출고를 위해서는 유선 접수하거나 영업점을 방문해야 하지만 토스증권은 신청부터 출고가 완료될 때까지의 모든 처리 과정을 MTS에서 실시간 확인할 수 있다. 이번 서비스를 통해 고객들의 시간과 비용을 줄이고, 동시에 이용 편의는 크게 향상될 것으로 기대된다.



해당 서비스는 토스증권 계좌에 주식을 보유한 고객이라면 누구나 MTS 주식보내기 메뉴에서 신청할 수 있다. 동일 명의 계좌 간 이전만 가능하고, 1주 단위로 신청할 수 있다.



국내주식은 영업일 기준 오전 8시부터 오후 4시까지 실시간 출고 접수가 가능하고, 그 외 시간(오후 4시~다음 영업일 오전 8시)에는 예약접수를 받는다. 해외주식은 예약접수만 가능하며, 오후 1시 이전 접수분은 당일 출고, 이후 접수분은 다음 영업일에 출고된다.



토스증권 관계자는 “그간 이용 문턱이 높았던 타사 대체출고 서비스를 온라인으로 전환함으로써 고객들의 이용 편의는 대폭 개선될 것으로 기대한다”고 말했다.