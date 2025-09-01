“추석선물 할인 받으세요” 백화점 예약판매 경쟁

9월 중순까지 다양한 품목 특가

상품권·모바일 현금 증정 이벤트도

백화점 업계가 최장 10일의 추석 연휴 특수를 맞아 추석 선물 세트 예약 판매를 본격화했다. 업계는 고물가와 산불 피해 등이 추석 물가에도 영향을 줄 것으로 보고, 할인 혜택을 받을 수 있는 사전 예약 판매가 늘 것으로 예상한다.



31일 업계에 따르면 롯데와 신세계, 현대, 갤러리아 백화점은 9월 중순까지 추석선물세트 예약 판매를 진행한다. 롯데백화점은 9월14일까지 170여개 품목을 최대 50% 할인 판매한다. 신선식품 60여종과 건강식품 40여종, 주류 15여종 등을 준비했다. 축산 상품은 1∼2인 가구 증가 추세에 맞춰 기본 중량을 2㎏에서 1.6㎏으로 낮췄다. 인기 상품인 한우 세트는 20만∼30만원대 다양한 가격대 품목을 준비했다. 수산은 10만∼20만원대 실속 선물 중심으로 구성했다. 영광 법성포 굴비와 완도 활전복 등을 특가에 판매한다. 청과의 경우 다홍사과와 로얄바인이 포함된 선물세트를 처음으로 선보였다.



신세계백화점도 9월14일까지 추석 선물세트를 예약 판매한다. 지난해 추석보다 10%가량 물량을 늘려 5만여 세트를 준비했다. 농축산, 수산품과 차, 와인 등 300여가지 품목을 마련했다. 한우 상품은 최대 10% 할인하고, 굴비 29%, 청과 10%, 와인 60%, 건강식품은 55% 할인 판매한다. 신세계백화점 고급 푸드홀 ‘하우스 오브 신세계’와 ‘디저트살롱’ 선물세트도 처음으로 선보인다. ‘윤해운대갈비’에서 엄선한 한우갈비 세트와 한국형 수사집 김수사에서 만든 알배기 간장게장 등이 포함됐다. 기후변화와 산불 등 영향을 받는 청과는 맛과 품질 유지를 위해 지정산지(셀렉트팜) 운영 규모를 지난해보다 20% 늘렸다. 축산의 경우 다양해진 소비자 취향을 반영해 특수부위 세트를 올해 설 명절보다 30%가량 늘렸다.



현대백화점은 9월15일까지 선물세트 220여종을 최대 30% 할인한 가격에 예약 판매한다. 한우 세트는 역대 최대 물량으로 준비했다. 예약·판매 기간 11만세트를 고객에게 제공하고 10만원대부터 300만원까지 가격대를 다양화해 고객의 선택 폭을 넓혔다. 특수부위 세트 수요가 늘어나는 데 따라 희소 부위를 엄선한 고급 상품군도 강화했다.



한화갤러리아의 갤러리아백화점은 9월2일부터 16일까지 선물세트 예약 판매에 나선다. 300여종 상품을 10∼20% 할인 판매하고 일정액 구매 시 갤러리아 모바일 현금을 증정하는 사은 행사도 진행한다. 자연산 송이와 청과, 건식품 등 실속 세트를 강화했다. 업계 관계자는 “올해 추석은 늦은 명절 일정으로 인해 제철 식재·청과에 대한 수요가 높을 것으로 예상한다”고 밝혔다.



백화점 온라인몰에서도 선물세트 사전예약 행사를 진행한다. 롯데백화점몰에서는 온라인 최초로 성심당 선물 상품 9종을 일일 한정수량으로 선보였고, SSG닷컴 신세계백화점몰에서는 최대 40만원 상품권 증정 혜택을 제공한다.