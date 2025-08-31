금감원, MBK에 검사의견서 발송…‘홈플러스 사태’ 본격 제재 절차

금융당국이 홈플러스 사태와 관련해 최대주주인 MBK파트너스에 검사의견서를 발송하며 본격 제재 절차에 착수했다.



금융감독원은 31일 MBK파트너스에 검사의견서를 보내 제재 절차를 개시했다고 밝혔다. 금감원은 MBK파트너스가 홈플러스 인수 과정에서 발행한 RCPS(상환전환우선주) 처리와 관련해 홈플러스 신용등급 강등 시점에 RCPS 상환권 조건이 홈플러스 측에 유리하게 변경되면서 5826억원어치를 투자한 국민연금 등 투자자의 이익을 침해한 것으로 보고 있다.

전국서비스산업노동조합연맹 마트산업노조 홈플러스 지부 회원들이 지난 4월 14일 서울 종로구의 MBK 사무실이 있는 D타워 앞에서 '홈플러스 기업회생 MBK가 책임져라' 확대간부 결의대회를 열고 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

금감원은 검사의견서에 대한 MBK 측 소명·답변 절차를 거쳐 제재심의위원회 일정을 잡을 예정이다. 이때 제재 수위가 담긴 사전 통보를 하게 되고, 최종 결론은 금융위원회를 거쳐 확정된다. 금융당국이 대대적으로 MBK파트너스 추가 조사와 제재 절차에 동시 착수한 데다 정치권·노동계 이목도 쏠려 있는 만큼 중징계를 피하기 어려울 것이란 관측이 나온다.



특히 MBK파트너스가 기관경고 이상의 중징계를 받게 되면 위탁운용사 선정 절차 중단이나 취소가 가능하다.