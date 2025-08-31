9월 1일부터 1억까지 예금 보호… ‘머니 무브’ 촉각

24년 만에… 제2금융권까지 상향 조정

금융회사·상호금융조합 등 파산 시 보호

‘1인·1금융사’ 기준… 초과 땐 분산 예치

대규모 자금 이동 우려에 금융당국 촉각

예금 만기 집중 4분기 금리 경쟁 가능성

지금까지 5000만원까지 적용되던 예금자보호 한도가 9월부터 저축은행 등 제2금융권까지 1억원으로 상향된다. 보호 한도 상향과 함께 이자율이 높은 제2금융권으로 대규모 자금 이동(머니 무브)이 발생할 수 있다는 우려가 나오면서 금융당국도 촉각을 곤두세우고 있다. 현재는 은행과 비은행 간 금리 격차가 크지 않아 대규모 자금 이동은 없지만 예금 만기가 집중된 올해 4분기에는 자금 유치를 위해 고금리 특판 상품을 선보이는 등 금리 경쟁이 벌어질 가능성도 있다.



31일 금융당국과 금융권에 따르면 9월1일부터 금융회사나 상호금융조합·금고 파산 등으로 예금 지급이 어려워지더라도 예금자는 최대 1억원까지 원금과 이자를 보호받는다. 은행과 저축은행, 보험사(생명보험·손해보험), 투자매매·투자중개업자, 종합금융회사가 포함되고 각 상호금융 중앙회가 보호하는 농협, 수협, 신협, 새마을금고, 산림조합의 예금보호 한도도 1억원으로 늘어난다.

지난 21일 서울 중구 예금보험공사에서 직원이 예금자 보호 한도 1억원 상향 시행 안내문을 붙이고 있다. 뉴시스

예·적금 등 원금보장형 상품은 가입 시점과 관계없이 모두 적용된다. 퇴직연금(DC형·IRP)과 개인종합자산관리계좌(ISA)의 경우에는 예금 등 보호상품으로 운용되는 경우에 한해 보호된다.



주의할 점은 예금자보호는 ‘1인-1금융회사 기준’이라는 것이다. 가령 A은행에 8000만원을 예금하고 3000만원짜리 적금을 들었다면, 합산 금액 1억1000만원 가운데 1억원까지만 보호된다. 초과 금액을 온전히 지키려면 다른 금융회사로 분산해 예치해야 한다.



예금자보호는 금융사가 영업정지나 파산 등으로 지급 능력이 떨어졌을 때 맡긴 돈을 보장해 주는 제도다. 예금자보호 한도를 손보는 것은 5000만원으로 정했던 2001년 이후 24년 만이다. 그간 예금보호 한도를 상향해야 한다는 지적은 지속해서 제기됐다. 경제규모 성장과 예금 자산 증가를 반영하고, 해외 주요국보다 보호수준이 상대적으로 낮은 점 등을 고려해야 한다는 것이다. 실제로 1인당 GDP(국내총생산) 대비 보호 한도는 한국이 1.2배, 미국 3.1배, 영국 2.2배, 일본 2.1배 등이다.

예금자보호 한도 상향과 함께 은행권에 예치된 자금이 저축은행 등 제2금융권으로 흘러갈 수 있다는 우려가 나오면서 금융당국은 자금 흐름을 면밀히 모니터링 중이다. 다만 금융당국이 지난 5월부터 상시점검 태스크포스(TF)를 구성해 자금 이동을 모니터링했지만 현재까지는 자금 쏠림 현상이 발생하지 않고 있다.



은행권의 지난달 말 기준 예금 잔액은 2270조4000억원으로 지난해 말보다 3.5% 늘었다. 예금자보호 한도를 상향한다는 입법예고가 있었던 지난 5월16일과 비교해도 2.1% 늘었다. 저축은행의 예금 잔액은 지난달 말 100조9000억원으로 입법예고일과 비교해 2.8% 증가했다. 금융당국은 저축은행업권에서 대형·중소형 저축은행 사이에서의 자금 쏠림 우려는 있지만, 현재까지 큰 문제는 없다고 보고 있다.



머니 무브가 아직 일어나지 않은 이유는 저축은행이 대출을 늘리지 못하고 있기 때문이라는 분석이다. 저축은행중앙회 관계자는 “저축은행들이 부동산PF(프로젝트 파이낸싱) 등으로 인한 건전성 관리를 해야 하는 데다 경기 침체로 인해 대출 고객의 신용 등급 회복이 늦춰지는 탓에 대출 영업을 제대로 하지 못하는 상황이어서 적극적으로 수신(예금) 유치에 나서지 않는 것”이라고 말했다.



다만 중장기적으로는 은행에서 저축은행으로의 자금 이동이 벌어질 것이라는 관측도 나온다. 안수진 나이스신용평가 책임연구원은 ‘예금자보호한도 상향이 금융업권에 미치는 영향’ 보고서에서 “저축은행이 수익성과 자산건전성을 일정 수준 회복할 경우 업권 간 금리차가 다시 확대되면서 유의미한 자금 이동이 발생할 수 있다”고 내다봤다.