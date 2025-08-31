‘이자 장사’ 여전… 예대금리차 역대 최대치

5대 은행 1.41 ~ 1.54%P

전북은행 6.03%P ‘최고’

이재명 대통령과 금융당국의 ‘이자 장사’ 비판에도 주요 시중은행의 예대금리차(대출-예금 금리)가 2022년 하반기 공시 시작 이래 최대 수준에 이르고 있다. 금리인하기에도 은행들이 정부의 가계대출 억제 방침을 이유로 대출금리는 내리지 않고 예금금리는 기준금리보다 낮은 수준까지 떨어뜨렸기 때문이다.

서울 시내에 설치된 시중은행 ATM 기기 모습. 뉴시스

31일 은행연합회 소비자 포털에 공시된 ‘예대금리차 비교’ 통계에 따르면 지난 7월 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 가계대출 예대금리차는 1.41∼1.54%포인트로 집계됐다. 이는 서민금융(햇살론뱅크·햇살론15·안전망 대출 등) 상품을 빼고 계산한 결과다.



주요 시중은행 중 예대금리차가 가장 큰 곳은 KB국민은행(1.54%포인트)으로, 2022년 7월 공시 이후 최대치를 기록했다. 이어 신한(1.50%포인트)·NH농협(1.47%포인트)·하나(1.42%포인트)·우리(1.41%포인트) 순이었으며 이들 은행도 직전 최대 격차에 근접했다.



전체 19개 은행 중에서는 전북은행이 6.03%포인트로 압도적 1위였다. 이어 한국씨티은행(3.33%포인트)·제주은행(3.13%포인트)·케이뱅크(3.01%포인트)·광주은행(2.79%포인트)도 3%포인트 안팎에 달했다.



한국은행 관계자는 지난 27일 예금은행 전체 가중평균 금리 브리핑에서도 “일부 은행이 5∼6월 대출 가산금리를 인상하고 우대금리를 축소한 영향이 1∼3개월 시차를 두고 나타나면서 평균 주택담보대출 금리가 올랐다”고 설명했다.



반면 예금금리는 3년여 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. NH농협은행의 정기예금 상품을 제외하면 나머지 4개 은행의 정기예금 금리는 2.45%로, 현재 한은 기준금리(2.50%)보다 낮을 뿐 아니라, 약 3년2개월 만의 최저 수준이다.