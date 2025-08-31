서울시, 한강버스 ‘특혜 의혹’ 제기한 與 향해 “마타도어 중단하라”

서울시가 한강버스 운항에 대해 ‘특혜 의혹과 세금 낭비에 대한 독립 감사가 필요하다’고 비판한 민주당을 향해 “마타도어식 정치공세를 즉각 중단하기 바란다”고 반박했다.

한강버스. 서울시 제공

이민경 서울시 대변인은 31일 입장문을 내고 “서울시는 시민들이 보다 안전하고 편리하게 한강버스를 이용하실 수 있도록, 다소 시간이 걸리더라도 세심한 안전 점검과 준비에 만전을 기해 왔다”며 이같이 밝혔다.

이 대변인은 “이미 지난해 국정감사에서 민주당이 제기한 감사원의 감사가 진행 중이며, 국회 농해수위가 제기한 한강버스 관련 감사는 감사 결과 ‘위법 사항이 없다’는 결론까지 난 바 있다”며 “나머지 감사도 엄정하게 진행 중인 상황에서, 민주당의 무차별적인 공세는 감사원 감사에 영향을 주려는 행태로 의심하지 않을 수 없다”고 지적했다.

서울시에 따르면 감사원은 앞서 국회 농해수위의 요구에 따라 서울시의 한강버스 사업자 선정에 대한 법령위반 사항을 감사한 뒤, 지난 7월 “위법 부당하다고 보기 어렵다”는 결론을 내렸다.

이 대변인은 “민주당은 야당 소속 서울시장의 주요 사업을 흠집 내려는 정치적 공세를 멈추고, 감사원의 감사 결과와 한강버스 운항 이후 성과를 차분히 지켜볼 것을 촉구한다”고 강조했다.

앞서 이날 백승아 민주당 원내대변인은 국회 소통관 브리핑에서 “서울시의 한강버스 사업이 전형적인 특혜 행정과 혈세 낭비의 민낯을 드러내고 있다”며 철저한 독립 감사가 필요하다고 밝혔다.

백 원내대변인은 “민주당 서울시의원의 지적에 따르면, 서울시는 선박 제작 경험조차 없는 신생 업체를 선정해 한강버스 6척에 대한 제작을 맡겼다"며 "그 결과 제작이 지연되고, 사업비는 눈덩이처럼 불어났다”고 주장했다.