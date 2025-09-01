‘화기애애’ 정상회담 나흘 만에… 美 VEU 철회, 유탄인가 전략인가

美 장비 ‘中 반입’ 허가제 복원



삼성·SK, 생산량 조절 ‘손발’ 막혀

“중국공장 구형 제품 위주로 가동

단기충격 없지만 중장기적 차질”



일각 “美, 안미경중 흔들기 카드”

관세협상 맞물려 고차방정식 골몰

정부 “유예기간 동안 긴밀 협상”

미국 도널드 트럼프 행정부가 삼성전자와 SK하이닉스 중국 공장에 도입하는 미국산 장비에 대한 허가제 복원을 예고하면서 한국 정부와 기업들의 한숨이 깊어지고 있다. 업계에선 해당 공장들이 이미 레거시(구형) 제품 위주로 가동되고 있는 만큼 삼성과 SK의 단기 충격은 크지 않을 것으로 내다보지만, 생산 확장과 기술 업그레이드 등이 어려워지면서 경영전략 수립에 어려움을 겪을 것으로 보인다. 우리 정부는 120일간의 유예 기간을 이용해 영향을 최소화하겠다는 입장이지만, 미국 정부가 이번 조치를 현재 진행 중인 반도체 관세 협상과 연계할 가능성도 제기되면서 풀어야 할 고차방정식이 복잡해지고 있다.

이재용 삼성전자 회장과 최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장이 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 윌라드 호텔에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블 리셉션에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 대화하고 있다. 연합뉴스

31일 업계에선 미국 상무부 산업안보국(BIS)이 ‘검증된 최종 사용자’(VEU) 명단에서 삼성과 SK의 중국 낸드·D램 공장을 제외했지만, 당장 생산 차질이 생기진 않을 것이라는 관측이 나온다. 낸드를 생산하는 삼성의 중국 시안 공장과 SK하이닉스의 다롄 공장, D램을 제조하는 SK하이닉스의 우시 공장 모두 한국 내 생산라인보다 1∼2세대 뒤처진 공정을 사용하고 있어서다. 특히 고부가·전략 제품인 고대역폭메모리(HBM) 등은 중국에서 생산하지 않는다. 현재 중국 공장이 구형 제품의 장기 지원이 필요한 일부 고객을 위해 적극 활용되는 만큼, 기존 조업 일정에 타격이 생기진 않을 것이라는 분석이다.

중국 시안의 삼성 반도체 공장. 삼성전자 제공

다만 중장기적으로는 차질이 불가피하다. 그간 삼성·SK는 VEU에 따라 미국 정부의 별도 허가 없이도 미국산 장비를 중국 공장에 도입하며 장비 교체나 라인 업그레이드를 신속하게 처리해왔다. 그러나 미 상무부는 이번 조치 발표와 함께 “중국 내 공장의 생산 역량 확대나 기술 업그레이드를 위한 허가는 하지 않을 의향”이라고 밝혔다. 이미 전임 바이든 행정부 당시 반도체 지원법(칩스법)에 따른 보조금 수령 대상 기업은 10년간 중국 등 우려 국가에서 첨단 반도체의 경우 5% 이하, 레거시 반도체는 10% 미만으로 생산 역량 확장을 제한했는데 트럼프 행정부는 이마저도 허용하지 않겠다는 취지로 읽힌다. 급변하는 글로벌 공급망에 따라 세계 각지에 있는 공장의 생산량을 조절하는 기민한 대처로 수익성을 높여온 삼성·SK의 손발이 묶이는 것이다. 한·미 정상회담 경제사절단 일정을 마치고 이날 새벽 귀국한 이재용 삼성전자 회장은 미국의 VEU 철회 관련 질문에 별다른 언급 없이 “일 열심히 해야죠”라고 말했다.



업계에선 이번 조치로 삼성·SK가 미·중 갈등에 따른 유탄을 맞은 것인지, 직접 제재 대상에 오른 것인지 저울질하고 있다. 삼성·SK 공장이 중국 내 미국산 장비 유출의 통로가 될 가능성을 차단한다는 명분으로 미 정부가 VEU를 철회한 것 자체가 중국의 반도체 자립 시도를 꺾으면서 삼성과 SK에 부수적 피해가 발생했다는 주장이 나온다. 그러나 미국 정부는 삼성과 SK의 중국 공장이 중국 기업과의 경쟁에서 밀리면 중국이 레거시 반도체를 고리로 글로벌 공급망에서 더 주도적인 위치를 차지할 수 있어 정책 목적에 반하는 역효과가 날 수 있다는 점도 인지하는 것으로 알려졌다.

그런데도 트럼프 행정부가 VEU 철회를 밀어붙이는 배경엔 여전히 진행 중인 반도체 관세 협상이 자리한다는 분석이 나온다. 지난 25일(현지시간) 한·미 정상회담에서 반도체와 관련한 뚜렷한 대미 투자 성과가 나오지 않자 사흘 만인 지난 29일(현지시간) 또 다른 압박 카드로 VEU 철회를 꺼내 들었다는 해석이다. 일각에선 한국의 ‘안미경중’(安美經中·안보는 미국, 경제는 중국과 도모한다는 개념) 기조를 뒤흔들려는 시도라는 해석도 나온다.



산업통상자원부는 “VEU 지위가 철회되더라도 우리 기업들에 대한 영향이 최소화될 수 있도록 미국 정부와 계속해서 긴밀히 협의해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 이번 조치에서 중국 내 공장에 대한 ‘현상 유지’를 위한 장비 반입은 허용하기로 하는 등 실제 VEU 폐지 집행의 강도나 기준 등 세부사항에서 협상의 여지가 남았다고 보고, 내년 1월까지 120일간의 유예 기간 동안 반도체 협상 전반에 대한 검토와 최선의 수를 찾기 위한 노력을 지속할 전망이다.