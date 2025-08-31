비 와도 체감온도 33도 안팎… 당분간 ‘찜통’

9월 1일 대부분 지역 비… 습도 높아

중부 최대 80㎜, 남부 100㎜ ↑

9월의 첫날인 1일 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 폭염특보가 차차 해제되거나 완화되는 곳이 있겠지만 습도가 높아 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 당분간 무더위가 이어질 전망이다.

폭염이 계속된 지난 28일 대구 북구의 한 아파트 단지에서 양산을 쓴 시민이 인공폭포 앞을 지나고 있다. 뉴스1

31일 기상청에 따르면 월요일인 1일 전국 대부분에 비가 내리겠고 강원 내륙·산지를 제외한 중부지방의 경우 밤까지 비가 이어지겠다. 강원 내륙·산지와 남부지방의 경우 2일 새벽까지, 제주도는 낮까지 비가 내릴 것으로 예상된다.



수도권과 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남·충북의 이 기간 예상 강수량은 30∼80㎜다. 경상권과 제주의 경우 많은 곳은 100㎜ 이상, 전라권은 많은 곳 기준으로 80㎜ 이상 내리겠다.



다만 비에도 늦여름 더위가 쉽사리 물러나진 않을 것으로 보인다. 1일 전국 예상 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 28∼34도다. 기온에 습도 영향까지 반영한 체감온도의 경우 전국 대부분에서 33도 안팎까지 오를 것으로 예상된다. 경기 남부내륙 일부 지역 등 35도까지 치솟는 곳도 있겠다.



당분간 도심 지역과 해안 중심으로 열대야도 계속 나타나겠다. 전날 밤부터 이날 아침까지 최저기온이 25도 이상을 기록해 열대야 현상을 보인 곳은 서울(25.1도), 인천(26.1도), 부산(27.1도) 등이 있었다.