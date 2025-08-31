마크롱 “푸틴, 트럼프 갖고 논 것”… 美는 “유럽 책임”

트럼프 ‘우크라 종전 구상’ 삐걱



마크롱, 메르츠 獨 총리와 공동회견서

러·우 정상회담 지지부진에 작심발언

“푸틴, 9월 1일까지 젤렌스키 만남 약속을”



美매체 “유럽, 전쟁 연장 은밀히 조장”

백악관 고위 관계자 발언 인용 보도

“트럼프 외교중재 노력 잠시 중단 고려”



러, 우크라 중부·남동부 등 공습 강화

우크라이나 전쟁 종전 방안을 둘러싼 미국과 유럽의 분열이 점차 뚜렷해지는 양상이다. 지난 15일 미국 알래스카에서의 미·러 정상회담 이후 종전의 분수령이 될 것으로 기대를 모았던 러·우크라이나 정상회담 개최 논의가 지지부진하자 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “푸틴이 트럼프를 갖고 논 것”이라는 평가를 내놓았다. 반면 미국 정부는 종전 협상 난항의 책임이 유럽에 있다고 판단한다는 보도가 나왔다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. AP연합뉴스

마크롱 대통령은 29일(현지시간) 프랑스 툴롱에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 공동기자회견을 갖고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만나겠다는 약속을 9월1일까지 내놓지 않는다면 “푸틴 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 갖고 놀았다는 점을 또다시 보여주는 일이 될 것”이라고 강조했다. 그는 또 “러시아를 압박해서 협상 테이블로 끌고 나올 1차 및 2차 제재를 추진해야 한다”며 “미국도 제재에 참여해야 한다”고 촉구했다. 메르츠 총리는 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과의 만남을 원하지 않는 것 같다며 “별로 놀랍지가 않다. (푸틴) 러시아 대통령의 전략의 일부이기 때문”이라고 지적했다.

마크롱 대통령이 9월1일을 시한으로 언급한 것은 정확히 2주 전인 8월18일 미국 백악관에서 트럼프 대통령이 마크롱 대통령, 메르츠 총리 등 유럽 주요 지도자와 젤렌스키 대통령을 만났을 때 2주 내 러·우크라이나 정상회담이 열릴 수 있다고 한 발언에 따른 것으로 보인다. 스티븐 밀러 백악관 부비서실장은 마크롱 대통령의 발언에 대해 “평화의 대의를 진전시키기 위해 (트럼프 대통령보다) 더 많은 일을 한 대통령은 없다”고 반박했다.

종전을 위한 미국의 역할을 강조하는 유럽과 달리 트럼프 행정부는 러시아와 우크라이나 간 평화 협상이 지지부진한 원인으로 유럽을 지목하고 있다고 미국 매체 액시오스가 이날 보도했다. 액시오스는 백악관 고위 관계자의 말을 인용해 “유럽이 이 전쟁을 연장하고 비합리적인 기대를 은밀히 조장하면서, 미국이 그 비용을 부담하기를 기대해서는 안 된다”며 “만약 유럽이 이 전쟁을 확대하고 싶다면 그건 그들에게 달렸다. 하지만 그들은 승리가 눈앞에 있는 상황에서 절망적으로 패배를 자초하게 될 것”이라고 비판했다. 이어 “트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나 양측이 유연한 태도를 보일 때까지 외교적 중재 노력을 잠시 중단하는 방안을 진지하게 고려하고 있다”고 전했다.

러시아 공격으로 파손된 키이우 건물. AP연합뉴스

이런 가운데 러시아의 우크라이나에 대한 공세는 한층 강화되고 있다. 30일 AFP통신에 따르면 러시아군은 전날 밤새 우크라이나 중부와 남동부 여러 도시에 대규모 공습을 가했다. 발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 “군이 거의 전체 전선을 따라 쉼 없이 공세를 계속하고 있다”며 “현재 전략적 주도권은 전적으로 러시아군에 있다”고 주장했다. 그러면서 러시아군이 현재 우크라이나 동부 루한스크주의 99.7%, 도네츠크주의 79%, 남부 자포리자주의 74%, 헤르손주의 76%를 점령했으며, 루한스크주를 완전히 장악하려면 60㎢ 미만을 더 해방해야 한다고 주장했다.

또 러시아군은 러시아가 상당 부분을 점령해 자국 영토로 편입했다고 주장한 도네츠크, 루한스크, 자포리자, 헤르손 4개 주 이외에도 우크라이나 중부 드니프로페트로우스크에도 진입하고 있다.