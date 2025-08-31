세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

강릉 재난사태 선포 [한강로 사진관]

입력 : 2025-08-31 18:25:21
수정 : 2025-08-31 18:25:20
폰트 크게 폰트 작게
이재문 기자
구글 네이버 유튜브
한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
강원 강릉지역이 사회재난이 아닌 자연재난으로는 사상 첫 재난 사태 지역으로 선포된 가운데 31일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지가 말라 있다. 오봉저수지 저수율은 14.9%로, 전날 15.3%에서 0.4%포인트 떨어졌다. 강릉=이재문 기자

정부는 30일 강릉에 국가 재난사태를 선포했다. 불·기름 유출 등 사회재난이 아닌 자연재해로는 사상 첫 사례다. 재난사태는 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 피해 최소화를 위해 선포하는 긴급조치로, 선포 시 인력·장비·물자 동원, 응급 지원, 공무원 비상소집 등 조치와 정부 차원의 지원이 이뤄진다.

강원 강릉지역이 사회재난이 아닌 자연재난으로는 사상 첫 재난 사태 지역으로 선포된 가운데 31일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지가 말라 있다. 오봉저수지 저수율은 14.9%로, 전날 15.3%에서 0.4%포인트 떨어졌다.강릉=이재문 기자
강원 강릉지역이 사회재난이 아닌 자연재난으로는 사상 첫 재난 사태 지역으로 선포된 가운데 31일 강원 강릉시 홍제정수장에서 소방차들이 운반해 온 물을 쏟아 붓고 있다. 강릉=이재문 기자

국가 재난사태와 더불어 국가소방동원령도 발령됐다. 31일 오전 강릉 강북공설운동장에는 강원도 내 소방차 20대와 타 시·도에서 지원을 나온 소방차 51대 등 71대의 차량이 집결했다. 강원도소방본부는 이들 소방차를 이용해 동해·속초·평창·양양 등 4개 시·군에서 하루 2500~3000t의 물을 취수해 강릉 도심에 식수를 공급하는 역할을 하는 홍제정수장에 공급할 예정이다.

강원 강릉지역이 사회재난이 아닌 자연재난으로는 사상 첫 재난 사태 지역으로 선포된 가운데 31일 강원 강릉시 홍제정수장에서 소방차들이 운반해 온 물을 쏟아 붓고 있다. 강릉=이재문 기자

기상청에 따르면 올해 강릉 지역의 강수량은 8월 말 기준 404.2㎜로, 평년(1991년∼2020년) 983.7㎜의 절반 이하에 그치는 상황이다. 강릉 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지도 역대 최저 저수율(14.9%)을 기록하자 이날부터 수도계량기 75%를 잠그는 제한급수에 돌입하는 등 급수난이 이어지는 실정이다.

강원도 강릉에 유례없는 가뭄이 이어지고 있는 31일 강릉중앙시장 내 한 식당에서 상인이 설거지를 마친 뒤 수도꼭지를 잠그고 있다. 이날 주요 식수원인 오봉저수지의 저수율이 15% 아래로 떨어지며 강릉시는 수도 계량기 75%를 잠그는 제한 급수를 본격적으로 시행했다. 강릉=이재문 기자
이재문 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지.