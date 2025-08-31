신라의 멋과 문화를 K-POP에 녹여낸 수작, ‘더 쇼! 신라’가 돌아온다

더욱 새롭게! 더 짜릿하게!

세용 옥진욱 남경주 오만석 린지 박소현 등 출연

경북도와 경주시가 주최하고 경북도문화관광공사가 주관하는 뮤지컬 ‘더 쇼! 신라’가 오는 9월 26일 경주엑스포대공원 문화센터 문무홀에서 화려한 막을 올린다.

더 쇼 신라 포스터. 공사 제공

올해는‘APEC 정상회의’ 개최와 공사 설립 50주년을 맞이하는 해로 ‘더 쇼! 신라’ 가 갖는 상징성과 기대감이 한층 커졌다.

2024·2025년 NOL 티켓 관람객 평점 10.0을 기록한 뮤지컬 ‘더 쇼! 신라’는 신라의 문화를 K-POP의 파워풀함으로 신나게 풀어낸 수작이라는 평을 받으며 많은 관객에게 사랑받아 왔다.

무대의 한계를 뛰어넘어 상상력의 경계를 확장 시키는 영상, 귓가를 맴도는 중독성 있는 멜로디, 장면의 분위기를 극대화하는 조명, 작품의 주제를 관통하는 파워풀한 댄스는 ‘더 쇼! 신라’의 백미라고 할 수 있다.

더쇼 신라 공연 모습.

특히 이번 공연은 ‘오프닝’ 장면의 군무를 포함 다양한 장면의 안무를 업그레이드해 공연의 시작부터 관객들의 눈과 귀를 사로잡을 전망이다.

2023~2024년 연속 누적 1만 관객을 돌파한 이 작품은 국내외 관객의 꾸준한 지지 속에 배우진도 한층 탄탄해졌다.

세용, 남경주, 오만석, 린지, 박소현 등 초연과 재연을 빛낸 다양한 영역에서 두각을 나타내는 국내외 스타 배우들과 더불어 처영역으로 옥진욱이 합류하는 등 그가 만들어낼 새로운 처영 캐릭터는 어떤 모습일지 기대를 모은다.

더쇼 신라 단체군무.

이 작품은 스트리트 댄서 ‘처영’의 신라로 떠나는 판타지 여행기를 통해 시대를 넘어 고민하고 답을 찾는 청춘의 연대를 그린다.

쇼뮤지컬의 장점을 극대화한 구성으로 남녀노소, 내·외국인은 물론모두에게 재미와 감동을 선사할 예정이다.

뮤지컬 ‘더 쇼! 신라’는 9월 26일 개막해 10월 12일까지 매주 수요일~일요일(오후 7시) 경주엑스포대공원 문화센터 문무홀에서 만나볼 수 있다.

9월 1일 오후 2시부터 NOL 티켓(구 인터파크 티켓)을 통해 예매가 가능하다.