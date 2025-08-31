국힘 “국회 개원식에 상복 입겠다”…우원식 ‘한복 착용’ 제안 거절

송언석, 31일 의원들에게 상복 복장 규정 공지

“여당의 입법 독주·폭주에 항의하는 메시지”

국민의힘이 다음 달 1일 국회에서 열리는 정기국회 개원식에 ‘상복 차림’으로 참석하기로 했다. 정부·여당의 일방적 국회 운영에 항의하는 뜻을 전하기 위해서다.

31일 정치권에 따르면 국민의힘 송언석 원내대표는 이날 당 의원들에게 검정 양복과 검정 넥타이, 근조(謹弔) 리본 등의 복장 규정을 준수해 다음 달 1일 오후 열릴 정기회 개회식 및 제1차 본회의에 참석해달라고 요청했다.

장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 29일 오전 인천 중구 인천국제공항공사 인재개발원에서 열린 국민의힘 연찬회에서 결의문을 발표한 후 손뼉을 치고 있다. 인천=뉴스1

박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “여당의 입법 독주·폭주에 항의하는 메시지를 담고 있다”며 “특히 3대 특검법 개정안에 대해 강하게 반대한다는 목소리가 담겨있다”고 이유를 설명했다.

앞서 우원식 국회의장 등 국회 의장단은 더불어민주당 백혜련 의원의 제안을 받아들여 정기국회 개원식에 한복을 입고 참석해줄 것을 여야 의원들에게 요청한 바 있다. 백 의원은 지난 27일 국회 본회의에서 한복을 입고 연단에 나서 정기국회마다 한복 착용을 정례화하자고 제안했다.

우 의장은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “며칠 전, 백 의원 제안을 받아 이학영·주호영 부의장 두 분과 함께, 정기국회 개회식 때 한복을 입자고 의원들께 제안했다”고 밝혔다.

우 의장은 “여야 갈등이 심하지만 정기국회를 시작하는 특별한 날, 우리 문화와 한류에 대한 자긍심을 표현하는 것은 갈등과는 전혀 다른 사안”이라며 “차이보다 공통점을 통해 함께 할 수 있는 일이 많이 있다는 걸 보여주는 화합의 메시지가 된다면 더 좋을 일”이라고 말했다.

앞서 송 원내대표는 이 같은 우 의장의 제안과 관련해 지난 29일 인천 중구 인천국제공항공사 항공연수원에서 열린 연찬회에서 “국회의장이 한복을 입자는 제안을 주셨는데, 저나 민주당 원내대표가 동의하기 어렵다는 뜻을 전했다”고 밝혔다.