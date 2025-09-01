전국 대부분 지역 강한 비…수도권 최대 80㎜

1일 전국 대부분 지역에 천둥·번개를 동반한 강한 비와 소나기가 내리겠다.

기상청은 “전국이 대체로 흐리겠다”며 “당분간 남부지방을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다”고 전날 예보했다.

사진=뉴스1

2일까지 예상 강수량은 △서울, 인천, 경기, 서해5도 30~80㎜ △강원내륙·산지 30~80㎜ △강원동해안 5~10㎜ △대전, 세종, 충남, 충북 30~80㎜ △광주, 전남, 전북 10~60㎜(많은 곳 전남동부 80㎜ 이상) △부산, 울산, 경남 30~80㎜(많은 곳 부산, 경남남해안 100㎜ 이상) △대구, 경북, 울릉도, 독도 5~60㎜ △제주도 10~60㎜(많은 곳 산지 80㎜ 이상)다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 시간당 20㎜ 안팎(일부 지역 30㎜ 이상)의 강한 비나 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 강원 산지에는 바람이 순간풍속 시간당 70㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

오전부터 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다에는 차차 바람이 시간당 30~50㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠다.

당분간 기온은 평년(최저 18~22도, 최고 26~30도)보다 높겠다. 아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 27~34도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 27도, 청주 26도, 대전 25도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 26도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 29도, 강릉 34도, 청주 32도, 대전 32도, 전주 32도, 광주 32도, 대구 33도, 부산 31도, 제주 33도다. 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.