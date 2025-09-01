“우산 챙기세요” 전국에 강한 비…낮 최고 34도 무더위 [오늘날씨]

월요일인 1일은 전국 대부분 지역에 천둥번개를 동반한 강한 비와 소나기가 내리겠다. 기온은 최고 34도까지 오르며 무더위가 이어질 전망이다.
기상청은 이날 전국이 대체로 흐리고, 비 또는 소나기가 내린다고 예보했다. 특히 이날까지 시간당 20㎜ 안팎(일부 지역 30㎜ 이상)의 강한 비나 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
2일까지 예상 강수량은 △서울, 인천, 경기, 서해5도 30~80㎜ △강원내륙·산지 30~80㎜ △강원동해안 5~10㎜ △대전, 세종, 충남, 충북 30~80㎜ △광주, 전남, 전북 10~60㎜(많은 곳 전남동부 80㎜ 이상) △부산, 울산, 경남 30~80㎜(많은 곳 부산, 경남남해안 100㎜ 이상) △대구, 경북, 울릉도, 독도 5~60㎜ △제주도 10~60㎜(많은 곳 산지 80㎜ 이상)다.
비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.
짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 시간당 20㎜ 안팎(일부 지역 30㎜ 이상)의 강한 비나 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 강원 산지에는 바람이 순간풍속 시간당 70㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.
오전부터 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다에는 차차 바람이 시간당 30~50㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠다.
당분간 기온은 평년(최저 18~22도, 최고 26~30도)보다 높겠다.
아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 27~34도를 오르내리겠다.
주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 26도 △인천 26도 △춘천 23도 △강릉 27도 △대전 25도 △대구 26도 △전주 26도 △광주 26도 △부산 26도 △제주 27도다.
최고기온은 △서울 28도 △인천 28도 △춘천 27도 △강릉 34도 △대전 32도 △대구 33도 △전주 32도 △광주 32도 △부산 31도 △제주 33도로 예측됐다.
미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.