“우산 챙기세요” 전국에 강한 비…낮 최고 34도 무더위 [오늘날씨]

월요일인 1일은 전국 대부분 지역에 천둥번개를 동반한 강한 비와 소나기가 내리겠다. 기온은 최고 34도까지 오르며 무더위가 이어질 전망이다.

서울 중구 서울시청 앞에 강한 비가 쏟아지고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 전국이 대체로 흐리고, 비 또는 소나기가 내린다고 예보했다. 특히 이날까지 시간당 20㎜ 안팎(일부 지역 30㎜ 이상)의 강한 비나 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

2일까지 예상 강수량은 △서울, 인천, 경기, 서해5도 30~80㎜ △강원내륙·산지 30~80㎜ △강원동해안 5~10㎜ △대전, 세종, 충남, 충북 30~80㎜ △광주, 전남, 전북 10~60㎜(많은 곳 전남동부 80㎜ 이상) △부산, 울산, 경남 30~80㎜(많은 곳 부산, 경남남해안 100㎜ 이상) △대구, 경북, 울릉도, 독도 5~60㎜ △제주도 10~60㎜(많은 곳 산지 80㎜ 이상)다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 시간당 20㎜ 안팎(일부 지역 30㎜ 이상)의 강한 비나 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 강원 산지에는 바람이 순간풍속 시간당 70㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

오전부터 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다에는 차차 바람이 시간당 30~50㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠다.

당분간 기온은 평년(최저 18~22도, 최고 26~30도)보다 높겠다.

아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 27~34도를 오르내리겠다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 26도 △인천 26도 △춘천 23도 △강릉 27도 △대전 25도 △대구 26도 △전주 26도 △광주 26도 △부산 26도 △제주 27도다.

최고기온은 △서울 28도 △인천 28도 △춘천 27도 △강릉 34도 △대전 32도 △대구 33도 △전주 32도 △광주 32도 △부산 31도 △제주 33도로 예측됐다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.