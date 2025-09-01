아프간 남동부서 규모 6.0 지진…"9명 사망·25명 부상"

아프가니스탄 남동부에서 규모 6.0 지진이 발생해 9명이 숨지고 25명이 다쳤다.



1일(현지시간) 독일 지구과학연구센터(GFZ) 등에 따르면 전날 오후 11시 46분께 아프간 남동부 낭가하르주 잘랄라바드 인근에서 규모 6.0 지진이 발생했다.

기상청 제공.

진앙은 북위 34.59도, 동경 70.80도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.



로이터 통신은 낭가하르주 보건부 대변인을 인용해 9명이 숨지고 25명이 다쳤다고 보도했다.

<연합>