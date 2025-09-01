귀한 ‘990원 소금빵’ 내놓고도 사과한 슈카월드…“안타깝다”

서울 성수동서 ‘ETF 베이커리’ 오픈…빵값 ‘거품’ 뺐다

지난달 31일 서울 성동구 글로우 성수에 마련된 유튜버 경제유튜버 슈카의 ETF 베이커리 팝업 스토어에 소금빵이 진열돼 있다. 연합뉴스

시중보다 대폭 저렴한 가격에 빵을 파는 팝업스토어를 연 경제 유튜버 슈카(본명 전석재)가 자신을 겨냥한 일부의 비난에 사과의 뜻을 밝혔다.

슈카는 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 방송에서 “싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다”며 “죄송하다”고 밝혔다. 이어 “자영업자를 비난한 적은 한 번도 없다”며 자신도 자영업자라고 강조했다. 그러면서 “빵값의 구조 문제를 이야기하려고 했는데, 다른 방향으로 해석돼 안타깝다”고 덧붙였다.

슈카는 ‘유튜브 조회수를 위해 욕먹는다’는 일부의 비판에 “세상에 그런 사람은 없다”며 “기분 상하신 분들이 있었다면 오해가 있었던 것 같다”고 말했다.

슈카는 시중에서 3000~4000원대에 가격이 형성된 소금빵의 가격을 대폭 낮춘 990원에 판매하는 팝업스토어를 열었다. 공간·브랜드 기획사 ‘글로우서울’과의 협업으로 지난달 30일 서울 성동구 성수동에서 그가 오픈한 ‘ETF 베이커리’는 온라인 커뮤니티와 유튜브 등에서 화제가 됐다. 식빵이나 치아바타 등도 1990원이나 3490원으로 시중보다 저렴한 가격에 내놓아 빵 사려는 이들의 발길이 이어졌다.

자영업자 사이에서는 ‘다른 자영업자들이 빵을 비싸게 파는 것처럼 만들었다’ 등의 슈카를 겨냥한 비판이 나왔다. ETF베이커리 판매가보다 높은 빵 ‘원가’로 인해 슈카처럼 빵을 파는 자영업자는 거의 없다는 주장도 제기됐다. 한 자영업자는 ‘유통에 거품이 껴 값을 내리지 못하는 것’이라며 애꿎은 자영업자들에게 비난의 화살이 쏟아진다고 토로했다.

경제용어 중 하나인 ‘상장지수펀드’로도 읽히는 ‘ETF’를 슈카는 ‘농장과의 빠른 직거래(Express Trade Farm)’ 의미로 활용했다. 산지직송 원료를 써 가격을 낮추고 생산 공정을 단순화했다는 의미다. 최근 심화한 ‘빵플레이션(빵+인플레이션)’에 대응해 거품을 뺀다는 의지도 있다. 다양한 메뉴와 합리적인 가격 정책으로 ‘빵값이 비싸다’는 인식을 뒤집고 누구나 일상에서 즐길 수 있는 베이커리 제안의 취지인데, 예상치 못한 비난이 쏟아지면서 도리어 슈카는 고개를 숙인 셈이 됐다.