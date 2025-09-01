文정부 때도 지속됐던 자유의 소리 대북 방송 중단 "긴장완화 차원"

국군이 제작·송출했던 대북 심리전 방송 자유의 소리 라디오 방송이 1일 새벽 중단됐다.

국방부는 이날 공지를 통해 “남북간 군사적 긴장완화를 위한 조치의 일환으로 자유의 소리 방송을 중지했다”고 밝혔다.

2010년 5월 천안함 피격사건을 계기로 자유의 소리 라디오 방송을 재개한 지 약 15년 만이다. 문재인정부 당시인 2018년 판문점 선언을 계기로 전방 지역 대북 확성기 방송을 중단하고 시설물을 철거했을 때도 이 방송은 계속됐다.

자유의 소리는 국군심리전단이 대북 심리전 차원에서 제작·송출해온 라디오 방송으로, 북한 정권 관련 소식을 비롯해 자유민주주의 우월성이나 대한민국의 발전상, 남북한 체제 비교, 남한의 최신 대중문화 등을 담고 있다.

자유의 소리 송출 중단은 이재명 정부가 추진해온 남북 긴장 완화와 군사적 신뢰 구축 조치의 일환이다.

앞서 군은 이 대통령 지시에 따라 지난 6월부로 전방에서 틀던 대북 확성기 방송을 모두 중단했고, 이후 접경지역에 설치된 고정식 대북 확성기도 철거했다.

국가정보원은 직접 운영해온 대북 라디오 방송과 대북 TV 방송도 지난달 부로 순차적으로 송출을 중단한 것으로 알려졌다.

하지만 북한은 대남 소음 방송을 중단한 것 외에는 상응하는 조치를 하지 않고 있다.