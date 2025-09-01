명륜진사갈비, 특별 할인 쿠폰 행사 실시…SKT 클럽 T로밍 회원 대상

숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비는 SK텔레콤과 손잡고 ‘SKT 클럽 T 로밍 고객 특별 할인 프로모션’을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션은 SKT baro 요금제에 가입 후 해외 출국 시 해당 요금제를 개시한 고객을 대상으로 제공된다. 참여 고객은 명륜진사갈비 5,000원 할인 쿠폰을 내려 받을 수 있으며, 다운로드한 쿠폰은 전국 명륜진사갈비 매장에서 직원에게 제시하면 사용할 수 있다.

쿠폰은 평일·주말 구분 없이 사용 가능하며, 성인 고객 1인당 1매 적용된다. 따라서 소비자들은 할인된 금액으로 시그니처 메뉴인 숯불돼지갈비를 포함한 다양한 고기들과 셀프바 메뉴, 밥, 음료수까지 마음껏 자유롭게 즐길 수 있다.

이번 할인 혜택은 9월 1일(월)부터 12월 15일(월)까지 제공되며, 쿠폰은 다운로드한 달부터 익월 15일까지 사용할 수 있다. 단, 성인 1인 식사 금액에 한해 적용되며, 다른 쿠폰이나 이벤트와 중복 사용은 불가하다.

명륜진사갈비 관계자는 “해외여행을 다녀온 SKT 클럽 T 로밍 고객들이 합리적인 가격에 명륜진사갈비를 즐기실 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “여행의 여운을 든든한 한 끼와 함께 이어가시길 바란다”고 말했다.

한편, 명륜진사갈비는 국내 대표 숯불돼지갈비 프랜차이즈로, 합리적인 가격에 다양한 메뉴와 업그레이드된 셀프바를 제공하며 가족 단위 고객과 외식 소비자들 사이에서 꾸준히 사랑받고 있다.

자세한 프로모션 내용은 명륜진사갈비 공식 홈페이지 및 T 멤버십 홈페이지에서 확인할 수 있다.